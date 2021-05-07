Marketlerde yeni düzenleme bugün başlıyor! Marketlerde hangi ürünler satılabilecek? Hangi ürünlerin satışına yasak getirildi?
Türkiye, koronavirüs vakaları ve ölüm sayılarının artması nedeniyle 26 Nisan'daki Kabine Toplantısı'nın ardından tam kapanmaya girdi. Tam kapanma 17 Mayıs'a kadar devam edecek. Koronavirüsle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge bugünden itibaren uygulanmaya başladı ve marketlerde temel ihtiyaç maddeleri dışındaki ürünlerin satışı yasaklandı. İşte marketlerde satışı yasak ürünler!
07.05.2021 11:41
- Son Güncelleme: 07.05.2021 11:47
TEMEL İHTİYAÇ MADDELERİ DIŞINDA YASAK VAR
Daha önce getirilen alkollü ürün satışı kısıtlamasının yanı sıra marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, zücaciye gibi ürünlerin satışına izin verilmeyecek.