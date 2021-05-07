RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle

Marketlerde yeni düzenleme bugün başlıyor! Marketlerde hangi ürünler satılabilecek? Hangi ürünlerin satışına yasak getirildi?

Türkiye, koronavirüs vakaları ve ölüm sayılarının artması nedeniyle 26 Nisan'daki Kabine Toplantısı'nın ardından tam kapanmaya girdi. Tam kapanma 17 Mayıs'a kadar devam edecek. Koronavirüsle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge bugünden itibaren uygulanmaya başladı ve marketlerde temel ihtiyaç maddeleri dışındaki ürünlerin satışı yasaklandı. İşte marketlerde satışı yasak ürünler!

07.05.2021 11:41 - Son Güncelleme: 07.05.2021 11:47
Marketlerde yeni düzenlemesi bugün başlıyor! İşte satışı yasak olan ürünler!

Marketlerde zorunlu temel ihtiyaçlar haricinde başka ürünlerin satılamayacağını duyuran İçişleri Bakanlığı, konuyla ilgili detayları genelge ile duyurdu. Buna göre, zorunlu temel ihtiyaçların haricinde satış yapamayacak olan marketler, aksi durumda cezai işlemle karşılaşacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Marketlerde yeni düzenlemesi bugün başlıyor! İşte satışı yasak olan ürünler!

Yayımlanan genelgeye göre marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyecek.

Marketlerde yeni düzenlemesi bugün başlıyor! İşte satışı yasak olan ürünler!

TEMEL İHTİYAÇ MADDELERİ DIŞINDA YASAK VAR
Daha önce getirilen alkollü ürün satışı kısıtlamasının yanı sıra marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, zücaciye gibi ürünlerin satışına izin verilmeyecek.

Marketlerde yeni düzenlemesi bugün başlıyor! İşte satışı yasak olan ürünler!

HAYVAN MAMALARI SATILACAK
7 Mayıs 2021 Cuma gününden itibaren marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) temel gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra sadece hayvan yemi, mamaları ile kozmetik ürünleri (parfümeri ve makyaj malzemeleri hariç) satılabilecek.

Marketlerde yeni düzenlemesi bugün başlıyor! İşte satışı yasak olan ürünler!

BAKANLIK SORULARI YANITLADI
1. Marketler ve fırınlar hangi saatlerde çalışacak?

Vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçlarını karşılamakla sınırlı olacak şekilde bakkal, market, fırın, kasap, manav, kuruyemişçi ve tatlıcılar tam kapanma döneminde 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.