Marketlerde yeni düzenleme bugün başlıyor! Marketlerde hangi ürünler satılabilecek? Hangi ürünlerin satışına yasak getirildi?

HAYVAN MAMALARI SATILACAK

7 Mayıs 2021 Cuma gününden itibaren marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) temel gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra sadece hayvan yemi, mamaları ile kozmetik ürünleri (parfümeri ve makyaj malzemeleri hariç) satılabilecek.