RAMAZAN İMSAKİYE
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Tam kapanma öncesi Eminönü'nde alışveriş yoğunluğu

Perşembe akşamı başlayacak tam kapanma öncesi alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar Eminönü Mısır Çarşısı'na akın etti. Bölgede büyük yoğunluk oluşurken, esnaf ise satışlardan memnun olduğunu dile getirdi.

27.04.2021 16:28 - Son Güncelleme: 27.04.2021 16:55
Tam kapanma öncesi Eminönü'nde alışveriş yoğunluğu

Kapanma kararının ardından Eminönü Mısır Çarşısı'nda yoğunluk yaşanıyor. Vapur iskelesi ve tramvay duraklarında da yoğunluk dikkat çekti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Tam kapanma öncesi Eminönü'nde alışveriş yoğunluğu

Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19:00'dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05:00'e kadar tam kapanma kararı alındığını duyurdu.

Tam kapanma öncesi Eminönü'nde alışveriş yoğunluğu

Açıklamanın ardından bugün İstanbul'un birçok noktasında yoğunluk oluştu. O noktalardan biri de yine Eminönü oldu. Kapanma öncesi çok sayıda kişi alışveriş için akın akın Mısır Çarşısı'na geldi.

Tam kapanma öncesi Eminönü'nde alışveriş yoğunluğu

Bazıları kalabalıktan korktuğunu söylerken, esnaf ise satışlardan memnun olduğunu dile getirdi. Tramvay durağı ve vapur iskelesi ile Galata Köprüsü de oldukça kalabalıktı.

Tam kapanma öncesi Eminönü'nde alışveriş yoğunluğu

"BUGÜN SATIŞLAR ÇOK İYİ, KURU KALABALIK YOK"
30 yıldır Mısır Çarşısı'nda esnaf olan Mehmet Memiş, satışların iyi olduğunu söyledi. Memiş, "Bugün çok hareketli burası. Gayet güzel bir kalabalık. Kuru bir kalabalık değil, alışveriş kalabalığı. Yasak Perşembe başlayacağı için bugünden yoğunluk var. Normalde Cuma günleri en yoğun gün olurdu. Şu an satış açısından çok iyi gidiyoruz" diye konuştu.