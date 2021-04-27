Tam kapanma öncesi Eminönü'nde alışveriş yoğunluğu
Perşembe akşamı başlayacak tam kapanma öncesi alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar Eminönü Mısır Çarşısı'na akın etti. Bölgede büyük yoğunluk oluşurken, esnaf ise satışlardan memnun olduğunu dile getirdi.
27.04.2021 16:28
- Son Güncelleme: 27.04.2021 16:55
"BUGÜN SATIŞLAR ÇOK İYİ, KURU KALABALIK YOK"
30 yıldır Mısır Çarşısı'nda esnaf olan Mehmet Memiş, satışların iyi olduğunu söyledi. Memiş, "Bugün çok hareketli burası. Gayet güzel bir kalabalık. Kuru bir kalabalık değil, alışveriş kalabalığı. Yasak Perşembe başlayacağı için bugünden yoğunluk var. Normalde Cuma günleri en yoğun gün olurdu. Şu an satış açısından çok iyi gidiyoruz" diye konuştu.