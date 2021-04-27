Tam kapanma öncesi Eminönü'nde alışveriş yoğunluğu

"BUGÜN SATIŞLAR ÇOK İYİ, KURU KALABALIK YOK"

30 yıldır Mısır Çarşısı'nda esnaf olan Mehmet Memiş, satışların iyi olduğunu söyledi. Memiş, "Bugün çok hareketli burası. Gayet güzel bir kalabalık. Kuru bir kalabalık değil, alışveriş kalabalığı. Yasak Perşembe başlayacağı için bugünden yoğunluk var. Normalde Cuma günleri en yoğun gün olurdu. Şu an satış açısından çok iyi gidiyoruz" diye konuştu.