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Kuzey Marmara Otoyolu'nun 7'nci kesimi açılışa hazır! İstanbul trafiğine nefes aldıracak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu projesinin Türkiye'nin için en önemli projelerden biri olduğunu belirterek, "Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesimi olan 7'nci kesimi de bitirdik. Böylece projeyi tamamlamış oluyoruz." dedi.

27.04.2021 14:35 - Son Güncelleme: 27.04.2021 14:59
Kuzey Marmara Otoyolu'nun 7'nci kesimi açılışa hazır! İstanbul trafiğine nefes aldıracak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu 7'nci kesimi Habibler-Hasdal şantiye alanında tamamlanan çalışmaları yerinde inceledi.

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Kuzey Marmara Otoyolu'nun 7'nci kesimi açılışa hazır! İstanbul trafiğine nefes aldıracak

Yürütülen çalışmalar ve sona yaklaşılan projeye ilişkin bilgi veren Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu projesinin 400 kilometre uzunluğunda devasa bir çalışma olduğunu söyledi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun 7'nci kesimi Hasdal Kavşağı-Habibler Kavşağı arasındaki 10 kilometrelik kesimin de sonuna gelindiğini, burada yapılan çalışmaların bitirildiğini aktaran Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

Kuzey Marmara Otoyolu'nun 7'nci kesimi açılışa hazır! İstanbul trafiğine nefes aldıracak

"Kuzey Marmara Otoyolu projesi ülkemiz için en önemli projelerden biri. Sultangazi-Cebeci tünellerinin içindeyiz şu an. Projenin 390 kilometrelik kesimini daha önce açarak vatandaşımızın hizmetine sunmuştuk. Bunun içinde Yavuz Sultan Selim Köprüsü de vardı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun 7'nci kesimi açılışa hazır! İstanbul trafiğine nefes aldıracak

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün İstanbul şehir içi trafiğine ve boğaz köprülerine getirdiği kolaylığı vatandaşlarımız kullanarak gördü.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun 7'nci kesimi açılışa hazır! İstanbul trafiğine nefes aldıracak

Daha önce açtığımız 390 kilometrelik Kuzey Marmara Otoyolu'nun yakıttan, zamandan ve emisyondan kazanımı yıllık 2,5 milyar TL oldu. Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesimi olan 7'nci kesimi de bitirdik. Böylece projeyi tamamlamış oluyoruz.