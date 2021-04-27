Kuzey Marmara Otoyolu'nun 7'nci kesimi açılışa hazır! İstanbul trafiğine nefes aldıracak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu projesinin Türkiye'nin için en önemli projelerden biri olduğunu belirterek, "Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesimi olan 7'nci kesimi de bitirdik. Böylece projeyi tamamlamış oluyoruz." dedi.
27.04.2021 14:35
- Son Güncelleme: 27.04.2021 14:59
Yürütülen çalışmalar ve sona yaklaşılan projeye ilişkin bilgi veren Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu projesinin 400 kilometre uzunluğunda devasa bir çalışma olduğunu söyledi.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun 7'nci kesimi Hasdal Kavşağı-Habibler Kavşağı arasındaki 10 kilometrelik kesimin de sonuna gelindiğini, burada yapılan çalışmaların bitirildiğini aktaran Karaismailoğlu, şunları kaydetti: