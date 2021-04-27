Kuzey Marmara Otoyolu'nun 7'nci kesimi açılışa hazır! İstanbul trafiğine nefes aldıracak

"Kuzey Marmara Otoyolu projesi ülkemiz için en önemli projelerden biri. Sultangazi-Cebeci tünellerinin içindeyiz şu an. Projenin 390 kilometrelik kesimini daha önce açarak vatandaşımızın hizmetine sunmuştuk. Bunun içinde Yavuz Sultan Selim Köprüsü de vardı.