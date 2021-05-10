Tam kapanma işe yaradı mı? Koronavirüs vakalarında düşüş oldu mu? İşte il il koronavirüs risk haritası

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın geçen Nisan ayında açıkladığı tabloda en 578,82 ile en çok vaka artışı yaşanan Zonguldak'ta, tam kapanma süreci ve denetimlerin sıklaştırılmasıyla birlikte en çok vaka düşüşü yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Nisan 2021 günü 19:00'da başlayıp 17 Mayıs 2021 günü 05:00'de sona erecek olan tam kapanma süreciyle birlikte kentte tedbirler sürdürülüyor.