Tam kapanma işe yaradı mı? Koronavirüs vakalarında düşüş oldu mu? İşte il il koronavirüs risk haritası
Türkiye 26 Nisan'daki Kabine Toplantısı'nın ardından 17 günlük tam kapanmaya girdi. Başkan Erdoğan tam kapanma ile hedefin 5 bin vakalar olduğunu açıklamıştı. Restoranların paket servise döndüğü, esnek çalışma saatlerinin yeniden uygulamaya alındığı ve sokağa çıkma kısıtlamasının haftaiçi de devam ettiği tam kapanmada vakalarda ciddi düşüşler yaşandı. Peki koronavirüste son durum ne? Tam kapanma işe yaradı mı? İşte il il koronavirüs vakaları…
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın geçen Nisan ayında açıkladığı tabloda en 578,82 ile en çok vaka artışı yaşanan Zonguldak'ta, tam kapanma süreci ve denetimlerin sıklaştırılmasıyla birlikte en çok vaka düşüşü yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Nisan 2021 günü 19:00'da başlayıp 17 Mayıs 2021 günü 05:00'de sona erecek olan tam kapanma süreciyle birlikte kentte tedbirler sürdürülüyor.
Zonguldak'ta yeni tip korona virüs vakalarında artış yaşanmasının ardından Türkiye genelinde uygulanan tam kapanmanın 12'inci gününde emniyet ve jandarma ekipleri denetimlerini sürdürüyor. Seyahat İzin Belgesi ve Görev Belgesi haricindekilerin geçişine izin verilmedi kent merkezinde birçok bölgede kontrol noktaları oluşturuldu. Yaya olarak sokağa çıkan vatandaşlar da yaya ekiplerince durdurularak belgeleri kontrol edildi. Belgesi olmayan ise kontrol noktalarından geri gönderildi. Kapanmanın 12'inci gününde alınan tedbirler ile birlikte yavaş yavaş normale dönmeye başladı.
10 GÜNDE 500'DEN 200'E İNDİ!
Sağlık Bakanlığı'nın risk haritasında 100 bin kişide 348,10 vaka oranıyla yer alan Eskişehir'de 'tam kapama' döneminde pozitif vakalar günlük 550 seviyesinden 200'e kadar geriledi. Son 10 günde yaşanan vaka düşüşü özellikle sağlık çalışanları arasında sevinç yaratırken, Eskişehir Şehir Hastanesi Covid-19 yoğun bakım hemşiresi Rıdvan Çetinkaya, "Buradaki insanların oksijen açlığını, bu hastalıkla nasıl savaştığını görmeleri gerekiyor. Bunu görmeden kolay kolay anlamayacaklarını düşünüyorum" dedi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde uygulanan 17 günlük tam kapanmada Eskişehir'de halkın sokak ve seyahat kısıtlamasına genel olarak uyduğu görüldü. Kısıtlama nedeniyle sokak ve caddeler boş kalırken, polis ekiplerince tüm kavşaklarda oluşturulan uygulama noktalarında araçlar ve kişiler tek tek kontrol ediyor.