RAMAZAN İMSAKİYE
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Mehmetçik NATO Steadfast Defender 2021 Tatbikatı'na katılmak üzere yola çıktı

NATO Steadfast Defender 2021 Tatbikatı'na katılacak 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığından askeri personel ve askeri araçlar, Romanya'ya hareket etti. Tatbikata katılacak 1356 personel, 214 askeri araç, 39 römork ve 128 konteyner, kara veya hava yolu ile yola çıktı. Dört farklı ana tatbikatın birleşiminden oluşan tatbikata 26 ülkeden 30 binin üzerinde personel katılıyor.

10.05.2021 08:34 - Son Güncelleme: 10.05.2021 09:05
Mehmetçik NATO Steadfast Defender 2021 Tatbikatı'na katılmak üzere yola çıktı

NATO, ABD ve Barış İçin Ortaklık Ülkeleri arasında muharebeye hazır olma ve birlikte çalışabilirliğin tesisi için tasarlanan, 15 NATO üyesi ülkenin katılacağı NATO Steadfast Defender 2021 Tatbikatı ve bu tatbikat ile ilişkilendirilmiş 26 ülkeden 30 binin üzerinde personelin katıldığı Defender Europe 2021 Tatbikatı'nda görev alacak Mehmetçik, Tekirdağ'dan yola çıktı.

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Mehmetçik NATO Steadfast Defender 2021 Tatbikatı'na katılmak üzere yola çıktı

Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvveti Kara Tugayı rolünü üstlenen Çorlu'da konuşlu 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığından tatbikata katılmak üzere görev alacak personelin Romanya'ya intikali başladı.

Mehmetçik NATO Steadfast Defender 2021 Tatbikatı'na katılmak üzere yola çıktı

Tatbikata katılacak 1356 personel, 214 askeri araç, 39 römork ve 128 konteyner, kara veya hava yolu ile Romanya'ya hareket etti.

Mehmetçik NATO Steadfast Defender 2021 Tatbikatı'na katılmak üzere yola çıktı

Kara yoluyla giden askeri araç konvoyu Tugay'dan yola çıktı.

Mehmetçik NATO Steadfast Defender 2021 Tatbikatı'na katılmak üzere yola çıktı

Bulgaristan üzerinden Romanya'ya geçecek 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı unsurları, Cincu kentinde tatbikata katılacak.