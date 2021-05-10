Mehmetçik NATO Steadfast Defender 2021 Tatbikatı'na katılmak üzere yola çıktı
NATO Steadfast Defender 2021 Tatbikatı'na katılacak 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığından askeri personel ve askeri araçlar, Romanya'ya hareket etti. Tatbikata katılacak 1356 personel, 214 askeri araç, 39 römork ve 128 konteyner, kara veya hava yolu ile yola çıktı. Dört farklı ana tatbikatın birleşiminden oluşan tatbikata 26 ülkeden 30 binin üzerinde personel katılıyor.
10.05.2021 08:34
- Son Güncelleme: 10.05.2021 09:05
NATO, ABD ve Barış İçin Ortaklık Ülkeleri arasında muharebeye hazır olma ve birlikte çalışabilirliğin tesisi için tasarlanan, 15 NATO üyesi ülkenin katılacağı NATO Steadfast Defender 2021 Tatbikatı ve bu tatbikat ile ilişkilendirilmiş 26 ülkeden 30 binin üzerinde personelin katıldığı Defender Europe 2021 Tatbikatı'nda görev alacak Mehmetçik, Tekirdağ'dan yola çıktı.