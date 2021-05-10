Mehmetçik NATO Steadfast Defender 2021 Tatbikatı'na katılmak üzere yola çıktı

NATO, ABD ve Barış İçin Ortaklık Ülkeleri arasında muharebeye hazır olma ve birlikte çalışabilirliğin tesisi için tasarlanan, 15 NATO üyesi ülkenin katılacağı NATO Steadfast Defender 2021 Tatbikatı ve bu tatbikat ile ilişkilendirilmiş 26 ülkeden 30 binin üzerinde personelin katıldığı Defender Europe 2021 Tatbikatı'nda görev alacak Mehmetçik, Tekirdağ'dan yola çıktı.