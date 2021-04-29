Tam kapanma bu akşam başlıyor! Tam kapanmada neler yasak neler serbest? Kimler muaf? Marketler kaça kadar açık?

Koronavirüs vakaları ve ölüm sayıları nedeniyle Türkiye tam kapanmaya giriyor. Kabine Toplantısı sonrası kararı duyuran Başkan Erdoğan bugünden itibaren başlayacak olan tam kapanmanın 17 Mayıs'a kadar devam edeceğini söylemişti. Saat 19:00'da başlayacak olan tam kapanmada neler yasak neler serbest? Tam kapanmadan kimler muaf? Marketler saat kaça kadar açık? İşte merak edilen soruların yanıtları…

29.04.2021 09:51 - Son Güncelleme: 29.04.2021 09:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





