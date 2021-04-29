RAMAZAN İMSAKİYE
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Tam kapanma bu akşam başlıyor! Tam kapanmada neler yasak neler serbest? Kimler muaf? Marketler kaça kadar açık?

Koronavirüs vakaları ve ölüm sayıları nedeniyle Türkiye tam kapanmaya giriyor. Kabine Toplantısı sonrası kararı duyuran Başkan Erdoğan bugünden itibaren başlayacak olan tam kapanmanın 17 Mayıs'a kadar devam edeceğini söylemişti. Saat 19:00'da başlayacak olan tam kapanmada neler yasak neler serbest? Tam kapanmadan kimler muaf? Marketler saat kaça kadar açık? İşte merak edilen soruların yanıtları…

29.04.2021 09:51 - Son Güncelleme: 29.04.2021 09:58
Tam kapanma bu akşam başlıyor! Tam kapanmada neler yasak neler serbest? Kimler muaf? Marketler kaça kadar açık?

Türkiye genelinde artan koronavirüs vakalarının önüne geçmek için Ramazan Bayramı'nı kapsayacak şekilde 17 gün boyunca tam kapanma uygulanacak.

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Tam kapanma bu akşam başlıyor! Tam kapanmada neler yasak neler serbest? Kimler muaf? Marketler kaça kadar açık?

Bu kapsamda, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak bu akşam saat 19.00'dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar vatandaşların zorunlu haller dışında sokağa çıkmasına izin verilmeyecek.

Tam kapanma bu akşam başlıyor! Tam kapanmada neler yasak neler serbest? Kimler muaf? Marketler kaça kadar açık?

MARKETLER HAFTADA 6 GÜN AÇIK OLACAK
Uygulamayla, tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilirken, şehirlerarası seyahat izne bağlandı. Zincir marketler de haftada 6 gün açık olacak.

Tam kapanma bu akşam başlıyor! Tam kapanmada neler yasak neler serbest? Kimler muaf? Marketler kaça kadar açık?

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

Tam kapanma bu akşam başlıyor! Tam kapanmada neler yasak neler serbest? Kimler muaf? Marketler kaça kadar açık?

Vatandaşlar zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve engelliler haricinde araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecek.