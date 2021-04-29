İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: İzin belgeleri için e-Devlet'e buton eklendi | e-Başvuru ile izin belgesi alma
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün saat 19.00'da başlayacak ve 17 Mayıs saat 05.00'e kadar devam edecek olan tam kapanma süreciyle ilgili önemli bir bilgi verdi. Soylu, çalışmak zorunda olan kişilerin e-Başvuru ile izin alabileceğini belirtti. Soylu başvurular için e-Devlet'e yeni butonlar eklendiğini duyurdu.
"Yeni bir şey daha söyleyeyim; dünyanın da hayran olduğu bir e-Devlet sistemimiz var. Bakanlığımız e-Devlet sisteminde en iyi noktalardan birisindedir. Burada e-başvuru sistemimizde 'seyahat izin belgesi' bölümü bulunuyordu. Bugün vatandaşlarımıza kolaylık olsun diye İçişleri Bakanlığında e-başvuru bölümüne girmeden, seyahat izin belgesine direkt girebilecekleri bir alan açtık."
Adım adım E Devlet ile İzin Belgesi alma ekranı...
Aynı zamanda cenazeyle ilgili de yeni bir buton açtık. Eskiden seyahat izin belgesi içerisine defin belgesi koyularak yapılıyordu. Şimdi ona da gerek yok. Kendi adınızı, cenazenizin ismini, T.C. kimlik numarasını yazıyorsunuz, bizim sistemimiz direkt Sağlık Bakanlığı sisteminden alarak hemen 10 kişiye kadar otomatik olarak izin veriyor. 10 kişiden sonrası seyahat izin kurullarından alınabilir."
ÇALIŞMA İZİN BELGELERİ E-DEVLET'TEN VERİLEBİLECEK
İçişleri Bakanı Soylu, kısıtlamadan muaf sektörlerde çalışanların işe gidip gelme sürecinde izin belgelerini nasıl alacaklarına ilişkin soru üzerine de markette, bakkalda, üretim, lojistik, tedarik gibi alanlarda çalışanlar için de süreci kolaylaştırdıklarını vurguladı.