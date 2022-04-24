Tam 107 yıl geçti! Çanakkale Savaşı'nda yaşamını yitiren 17 Fransız askerinin kemikleri bulundu!
Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca Seddülbahir Kalesi'nde yürütülen Restorasyon, Çevre Düzenleme ve Teşhir-Tanzim Projesi kapsamında 2015 yılından itibaren Çanakkale Arkeoloji Müzesi denetiminde gerçekleştirilen arkeolojik alan araştırmalarında bulunan 17 Fransız askere ait mezarlar taşındı.
Seddülbahir Kalesi yerleşkesinde "Galinier" adıyla da bilinen Genel Karargah Tabyası Mezarlığı'nın aralarında bulunduğu mütareke yıllarında oluşturulan 8 Fransız mezarlığı, 1923'te imzalanan Lozan Antlaşması'nın ardından Fransız Ulusal Mezarlığı'nın bulunduğu Morto Koyu'na nakledildi.
Gelibolu Yarımadası'ndaki kalede Tarihi Alan Başkanlığınca 7 yıl önce başlatılan proje çalışmalarında, yapının dönemsel gelişiminin yanı sıra Çanakkale Muharebeleri'ne ışık tutabilecek bulgular tespit edildi. Arşiv fotoğraflarından da varlığı bilinen İtilaf Devletleri'ne ait mezarlığın kapsadığı alanda çalışmalar hassasiyetle sürdürüldü.
Çanakkale Arkeoloji Müzesi denetimindeki arkeolojik saha araştırmalarında, tarihi görsellerle konumu örtüşen mezar alanlarında bir taşın yanında, şu ana kadar birinin kimlik bilgileri tespit edilmiş 17 askere ait iskelet kalıntılarına rastlandı. Bu mezarlardaki haç, yüzük, mezar levhası, mezar taşı buluntuları ile tarihi belgeler ve fotoğraflardan, iskeletlerin 1915'te Çanakkale Muharebeleri sırasında güney cephesinde hayatlarını kaybeden Fransız askerlerine ait olduğu anlaşıldı.
"BU TOPRAKLAR HUZURUN, GÜVENİN VE BARIŞIN TOPRAKLARI OLMUŞTUR"
Seddülbahir Kalesi'nde düzenlenen törende konuşan Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, bu yapının Çanakkale Savaşları'nın gazi kalelerinden olduğunu söyledi.