RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Güncel SON DAKİKA: Mardin'de 569 personelin katılımıyla Eren Abluka-6 Şehit Jandarma Uzman Çavuş İlhan Çaylan Operasyonu başladı

SON DAKİKA: Mardin'de 569 personelin katılımıyla Eren Abluka-6 Şehit Jandarma Uzman Çavuş İlhan Çaylan Operasyonu başladı

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı tarafından Mardin'de 569 personelin katılımıyla Eren Abluka-6 Şehit Jandarma Uzman Çavuş İlhan Çaylan Operasyonu başlatıldı.

25.04.2022 10:10 - Son Güncelleme: 25.04.2022 10:10
SON DAKİKA: Mardin’de 569 personelin katılımıyla Eren Abluka-6 Şehit Jandarma Uzman Çavuş İlhan Çaylan Operasyonu başladı

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Mardin ilinde "EREN ABLUKA-6 ŞEHİT J.UZM.ÇVŞ. İLHAN ÇAYLAN (BAGOK)" Operasyonu başlatıldı.

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SON DAKİKA: Mardin’de 569 personelin katılımıyla Eren Abluka-6 Şehit Jandarma Uzman Çavuş İlhan Çaylan Operasyonu başladı

Operasyonda, Mardin İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan *569* personel *38* operasyonel tim görev alıyor.

SON DAKİKA: Mardin’de 569 personelin katılımıyla Eren Abluka-6 Şehit Jandarma Uzman Çavuş İlhan Çaylan Operasyonu başladı

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen ABLUKA OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarıyla devam ediyor.

SON DAKİKA: Mardin’de 569 personelin katılımıyla Eren Abluka-6 Şehit Jandarma Uzman Çavuş İlhan Çaylan Operasyonu başladı
SON DAKİKA: Mardin’de 569 personelin katılımıyla Eren Abluka-6 Şehit Jandarma Uzman Çavuş İlhan Çaylan Operasyonu başladı
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