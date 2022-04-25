SON DAKİKA: Mardin'de 569 personelin katılımıyla Eren Abluka-6 Şehit Jandarma Uzman Çavuş İlhan Çaylan Operasyonu başladı
Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı tarafından Mardin'de 569 personelin katılımıyla Eren Abluka-6 Şehit Jandarma Uzman Çavuş İlhan Çaylan Operasyonu başlatıldı.
25.04.2022 10:10 - Son Güncelleme: 25.04.2022 10:10
PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Mardin ilinde "EREN ABLUKA-6 ŞEHİT J.UZM.ÇVŞ. İLHAN ÇAYLAN (BAGOK)" Operasyonu başlatıldı.
Operasyonda, Mardin İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan *569* personel *38* operasyonel tim görev alıyor.