RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Güncel Afganistan uyruklu 227 düzensiz göçmen daha ülkelerine gönderildi

Afganistan uyruklu 227 düzensiz göçmen daha ülkelerine gönderildi

Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan Afganistan uyruklulardan 227'si daha Malatya'dan uçakla ülkelerine gönderildi. Uçağın başkent Kabil'e iniş yapacağı belirtildi. Malatya Havalimanında önceki gün başlayan charter seferleri kapsamında şu ana kadar 681 düzensiz göçmen Afganistan'a gönderildi.

24.04.2022 14:14 - Son Güncelleme: 24.04.2022 14:21
Afganistan uyruklu 227 düzensiz göçmen daha ülkelerine gönderildi

Ülke genelinde farklı tarihlerde yakalanan ve Göç İdaresi müdürlüklerine bağlı geri gönderme merkezlerinde geçici süreyle kalan düzensiz göçmenlerin ülkelerine gönderilmeleri için çalışmalar devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Afganistan uyruklu 227 düzensiz göçmen daha ülkelerine gönderildi

Bu kapsamda, Malatya Geçici Geri Gönderme Merkezinden yoğun güvenlik önlemi altında otobüslere bindirilen 227 Afganistanlı, jandarma ve polis eşliğinde havalimanında kontrolden geçirildi.

Afganistan uyruklu 227 düzensiz göçmen daha ülkelerine gönderildi

Burada İl Göç İdaresi ekiplerince şahsi eşyaları teslim edilen ve seyahat işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, jandarma ve polis ekiplerinin oluşturduğu güvenlik koridorundan geçerek Afganistan Hava Yollarına ait uçağa alındı.

Afganistan uyruklu 227 düzensiz göçmen daha ülkelerine gönderildi

Uçağın başkent Kabil'e iniş yapacağı belirtildi.

Afganistan uyruklu 227 düzensiz göçmen daha ülkelerine gönderildi

Malatya Havalimanında önceki gün başlayan charter seferleri kapsamında şu ana kadar 681 düzensiz göçmen Afganistan'a gönderildi.

SON DAKİKA