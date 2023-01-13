Takvim Gazetesi AKBANK CÜZDAN ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 13 Ocak Akbank Juzdan çekiliş sonuçları asil- yedek kazananlar İSİM LİSTESİ 2023! iPhone 14, Apple Watch, AirPods...

Takvim Gazetesi Akbank Juzdan yılbaşı çekiliş sonuçları belli oldu. Yapılan açıklamada, "11.01.2023 tarihinde yapılan çekilişte, ikramiye olarak 10 kişi iPhone 14 128 GB "Hat ve Kart Hariçtir.", 10 kişi Apple Watch SE GPS 40 mm, 10 kişi AirPods 3. Nesil ve Lightning Şarj Kutusu kazanmıştır.'' denildi. İşte Akbank Juzdan çekiliş SONUÇLARI ASİL YEDEK İSİM LİSTESİ...