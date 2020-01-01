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2019 savunma sanayisinde Türkiye'nin gurur yılı oldu! İşte yapılanlar

Türk savunma sanayisi güvenlik güçlerinin operasyonel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 2019 yılında yoğun bir çalışma yürüttü.
Yurt içinde ve dışında güvenlik operasyonları ve sınır ötesi harekatlar gerçekleştiren güvenlik güçlerinin en önemli destekçisi Türk savunma sanayisi ekosistemini oluşturan kurum ve kuruluşlar oldu.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) öncülüğünde Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı şirketleri, TÜBİTAK SAGE, özel sektör şirketleri, KOBİ'ler ve üniversitelerin birlikte yürüttüğü çalışmalarla hem mevcut ürün ve ekipmanların sürekliliği, bakım ve idamesi sağlandı hem de yeni teknolojiler güvenlik güçlerinin kullanımına sunuldu. Bunun yanında bir dizi yeni ürünün geliştirilme sürecindeki kritik aşamalar başarıyla geride bırakıldı.

01.01.2020 15:13 - Son Güncelleme: 01.01.2020 15:13
2019 savunma sanayisinde Türkiye'nin gurur yılı oldu! İşte yapılanlar

Türkiye'nin yeni İHA'ları ilk kez uçtu

Hava platformları alanında yüksek irtifa uzun havada kalış sınıfında Türkiye'yi dünyadaki 4 ülkeden biri arasına sokan Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) ilk uçuşunu yaptı.

2019 savunma sanayisinde Türkiye'nin gurur yılı oldu! İşte yapılanlar

40 bin fit yüksekliğe kadar uzun süreli operasyonlar gerçekleştirebilecek Orta İrtifa Uzun Havada Kalışlı İHA Aksungur, ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

2019 savunma sanayisinde Türkiye'nin gurur yılı oldu! İşte yapılanlar

Milli uydular üzerinden kontrol edilebilen ve görev menzili binlerce kilometreye ulaşan ilk Anka-S'ler teslim edildi.

2019 savunma sanayisinde Türkiye'nin gurur yılı oldu! İşte yapılanlar

Sürü İHA Projesi başlatıldı. İHA'ların GPS olmayan ortamda da görev yapacağı KERKES-Küresel Konumlama Sistemi Bağımsız Otonom Seyrüsefer Sistemi Geliştirilmesi Projesi hayata geçirildi.

2019 savunma sanayisinde Türkiye'nin gurur yılı oldu! İşte yapılanlar

Yeni teslimatlarla Atak helikopteri sayısı 55'e, İHA sayısı 120'ye ulaştı.

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