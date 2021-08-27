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Taksim Meydanı'nda İBB işçileri birbirine girdi! Kürekle vurmaya çalıştı

İstanbul Taksim Meydanı'nda İBB işçileri birbirine girdi. Meydanda peyzaj çalışması yapan işçiler ile İBB'nin çöp toplama aracının şoförü kavgaya başladı. İşçilerden biri eline aldığı kürekle çöp toplama aracının şoförüne vurmaya çalıştı. O anlar da kameralara yansıdı.

İHA
27.08.2021 11:55 - Son Güncelleme: 27.08.2021 12:01
Taksim Meydanı’nda İBB işçileri birbirine girdi! Kürekle vurmaya çalıştı

Olay dün saat 16.00 sıralarında Taksim Meydanı'nda yaşandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Taksim Meydanı’nda İBB işçileri birbirine girdi! Kürekle vurmaya çalıştı

Meydanda peyzaj çalışması yapan İBB'nin mevsimlik işçilerinden birisi çöp toplama aracının şoförü ile tartıştı.

Taksim Meydanı’nda İBB işçileri birbirine girdi! Kürekle vurmaya çalıştı

Sözlü olan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Taksim Meydanı’nda İBB işçileri birbirine girdi! Kürekle vurmaya çalıştı

Çöp toplama aracının şoförü aracına bindiği sırada mevsimlik işçilerden birisi eline aldığı kürekle araca doğru yöneldi ve vurmaya çalıştı.

Taksim Meydanı’nda İBB işçileri birbirine girdi! Kürekle vurmaya çalıştı

O anlar kameralara da yansıdı.

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