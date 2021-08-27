Taksim Meydanı'nda İBB işçileri birbirine girdi! Kürekle vurmaya çalıştı
İstanbul Taksim Meydanı'nda İBB işçileri birbirine girdi. Meydanda peyzaj çalışması yapan işçiler ile İBB'nin çöp toplama aracının şoförü kavgaya başladı. İşçilerden biri eline aldığı kürekle çöp toplama aracının şoförüne vurmaya çalıştı. O anlar da kameralara yansıdı.
27.08.2021 11:55
- Son Güncelleme: 27.08.2021 12:01
Meydanda peyzaj çalışması yapan İBB'nin mevsimlik işçilerinden birisi çöp toplama aracının şoförü ile tartıştı.