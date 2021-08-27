GSB 4346 personel alımı başvurularında son gün! Gençlik ve Spor Bakanlığı personel işçi alımı başvuruları nasıl yapılır, başvuru şartları neler?

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONEL İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

GENEL ŞARTLAR

* 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

* 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

* 18 yaşını tamamlamış olmak.

* Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

* Özel kanun veya diğer mevzuatta yer alan şartları taşımak.