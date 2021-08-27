GSB 4346 personel alımı başvurularında son gün! Gençlik ve Spor Bakanlığı personel işçi alımı başvuruları nasıl yapılır, başvuru şartları neler?
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), 1.776 erkek, 2.570 kadın toplam 4346 temizlik ve güvenlik görevlisi alacak. 23 Ağustos'ta başlayan başvurular bugün yani 27 Ağustos'ta sona erecek. Bakanlık bünyesinde çalışmak isteyen binlerce vatandaş başvurularını İŞKUR üzerinden yapmaya devam ediyor. İş arayanlar için büyük fırsat olan GSB 4346 personel alımı için başvuru şartları açıklandı. Peki Gençlik ve Spor Bakanlığı personel işçi alımı başvuruları nasıl yapılır, başvuru şartları neler? İşte tüm detaylar...
GSB 2021 yılında bünyesine 4.346 işçi alımı gerçekleştirecek. İŞKUR aracılı ile alınacak başvurular 23 Ağustos günü başladı. Başvurularda sona gelinirken Güvenlik ve temizlik işçisi alımı için başvuru şartları yeniden merak konusu oldu. 27 Ağustos günü bitecek başvurular için Gençlik ve Spor Bakanlığı personel işçi alımı başvuruları nasıl yapılır, başvuru şartları neler? soruları gündemde. GSB bünyesinde yüksek maaşla iş imkanını kaçırmak istemeyenler için başvuru detayları haberimizde...
GSB PERSONEL İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
GSB temizlik ve güvenlik görevlisi alımı için başvurular esube.iskur.gov.tr internet adresinden alınmaktadır. Linkte tıkladıktan sonra "İş Arayan" ekranına girerek TC kimlik numarası ve şifreniz ile giriş yaptıktan sonra başvuru yapabilirsiniz. Bunun yanı sıra hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular kabul edilecek.
İŞKUR GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI
KADRO DAĞILIMI İÇİN TIKLAYINIZ
Her aday, İŞKUR'da yayımlanan listede bir işyeri ve bir meslek koluna başvuru yapabilecek. Başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacak.
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONEL İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
GENEL ŞARTLAR
* 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
* 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.
* 18 yaşını tamamlamış olmak.
* Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
* Özel kanun veya diğer mevzuatta yer alan şartları taşımak.
* Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
* Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.
* Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).
* Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.
* Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak.
* Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
* Başvurduğu kadronun bulunduğu il sınırlarında ikamet etmek.
* Başvuru yaptığı kadro için aranan cinsiyet şartını taşımak..