Gözler ÖSYM'de! YKS tercih sonuçları bu gece açıklanır mı? 2021 üniversite yerleştirme sonuçları sorgulama sayfası!
2021 YKS tercih sonuçları için milyonlarca adayın gözü kulağı ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamalara çevrildi. Adaylar günlerdir ÖSYM'nin resmi sitesinde yoğunluk oluşturuyor. Hayallerindeki okul ve bölüm yerleşmek için 26-27 Haziran'daki YKS sınavında ter döken adaylar 5-20 Ağustos tarihlerinde tercihlerini tamamlamıştı. Şimdi son ve en heyecanlı aşamaya geçildi. Adaylar saatler sonra YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla kazandıkları okul ve bölümleri öğrenebilecek. Peki YKS tercih sonuçları bu gece açıklanır mı? İşte 2021 üniversite yerleştirme sonuçları sorgulama sayfası ve son gelişmeler...
YKS adaylar sık sık ÖSYM'nin AİS sistemi üzerinden üniversite tercih sonuçları için sorgulama yapıyor. Twitter'da günlerdir #YKStercihsonuçları 2021 hastagı ile paylaşımlar yapan adaylar sonuçların açıklanmasını istiyor. Geçtiğimiz 2020 yılında YKS tercih sonuçları 26 Ağustos günü açıklanmıştı. Bu yıl da hemen hemen yakın tarihte açıklanması bekleniyor. 26 Ağustos günü internette en çok aratılan konu YKS tercih sonuçları oldu. Peki YKS tercih sonuçları bu gece açıklanır mı? İşte 2021 üniversite yerleştirme sonuçları sorgulama sayfası ve tüm detaylar..
YKS TERCİH SONUÇLARI BU GECE AÇIKLANIR MI?
2021-YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili ÖSYM'den henüz bir açıklama yapılmadı.
Erdoğan açıklamasında, "Yükseköğretim Kurulumuz, 2021-YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırmıştır. Bu ilave ek yerleştirmede baraj puanı TYT'de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacaktır. Yapılan bu önemli değişiklikle birlikte üniversite tercih sürecinin tüm kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Cumhur İttifakı olarak gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.