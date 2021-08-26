Gözler ÖSYM’de! YKS tercih sonuçları bu gece açıklanır mı? 2021 üniversite yerleştirme sonuçları sorgulama sayfası!

YKS adaylar sık sık ÖSYM'nin AİS sistemi üzerinden üniversite tercih sonuçları için sorgulama yapıyor. Twitter'da günlerdir #YKStercihsonuçları 2021 hastagı ile paylaşımlar yapan adaylar sonuçların açıklanmasını istiyor. Geçtiğimiz 2020 yılında YKS tercih sonuçları 26 Ağustos günü açıklanmıştı. Bu yıl da hemen hemen yakın tarihte açıklanması bekleniyor. 26 Ağustos günü internette en çok aratılan konu YKS tercih sonuçları oldu. Peki YKS tercih sonuçları bu gece açıklanır mı? İşte 2021 üniversite yerleştirme sonuçları sorgulama sayfası ve tüm detaylar..