Taksim, İstiklal Caddesi, Eminönü...İstanbul yılbaşı yoğunluğuyla doldu taştı!

2022'ye saatler kala İstanbul'un alışveriş için vazgeçilmez noktalarında Eminönü'nde alışveriş yoğunluğu yaşanırken vatandaşların en çok kuruyemiş ve hediyelik eşya tercih ettiği görüldi. Öte yandan İstiklal Caddesi'nde de yoğunluk oluştu. Polis ekipleri İstiklal ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.