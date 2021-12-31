Taksim, İstiklal Caddesi, Eminönü...İstanbul yılbaşı yoğunluğuyla doldu taştı!
Taksim, İstiklal Caddesi, Eminönü... İstanbul'un büyük meydanları ve ticaretin yapıldığı alanlarda yılbaşı yoğunluğu yaşanıyor. Emniyet güçleri ise kritik noktalara kurduğu Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ile her anı kontrol ediyor. İşte 2022'ye girmeye sayılı saatler kala İstanbul'dan manzaralar.
31.12.2021 21:54
- Son Güncelleme: 31.12.2021 22:07
Taksim, İstiklal Caddesi, Eminönü... İstanbul'un büyük meydanları ve ticaretin yapıldığı alanlarda yılbaşı yoğunluğu yaşanıyor.
Emniyet güçleri ise kritik noktalara kurduğu Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ile her anı kontrol ediyor. İşte 2022'ye girmeye sayılı saatler kala İstanbul'dan manzaralar.
2022'ye saatler kala İstanbul'un alışveriş için vazgeçilmez noktalarında Eminönü'nde alışveriş yoğunluğu yaşanırken vatandaşların en çok kuruyemiş ve hediyelik eşya tercih ettiği görüldi. Öte yandan İstiklal Caddesi'nde de yoğunluk oluştu. Polis ekipleri İstiklal ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.
Alışveriş yapmak için Eminönü'ne gelen İlhami Aslan, "Yılbaşını evde ailemle geçireceğiz. Akşam için zeytin ve peynir aldım. " dedi.