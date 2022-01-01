Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 31 kayak merkezine yoğun güvenlik önlemi
Jandarma Genel Komutanlığı, yerli ve yabancı turistlerin tatillerini huzur ve güven içerisinde geçirmelerini sağlamak maksadıyla, ülke genelinde bulunan 31 kayak merkezinde yoğun güvenlik önlemi alıyor. Haberin detayları...
01.01.2022 14:00
- Son Güncelleme: 01.01.2022 14:02
Jandarma Genel Komutanlığı, yerli ve yabancı turistlerin tatillerini huzur ve güven içerisinde geçirmelerini sağlamak maksadıyla, ülke genelinde bulunan 31 kayak merkezinde yoğun güvenlik önlemi alacak.