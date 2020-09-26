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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te Teknofest standlarını gezdi

Gaziantep'te Teknofest heyecanı yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uzay ve Teknoloji Festivali "Teknofest 2020" etkinliğinin ödül törenine ve bazı programlara katılmak üzere Gaziantep'te. Standları tek tek gezen Erdoğan, yakından ilgilendiği yarışmacıların projeleri hakkında bilgi aldı. Erdoğan, daha sonra hem projeleri hem de ödülleri imzaladı. Başkan Erdoğan'ın Türk Bayrağını öptüğü görüntüler ise Teknofest'e damgasını vurdu.

26.09.2020 16:05 - Son Güncelleme: 26.09.2020 16:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te Teknofest standlarını gezdi

Gaziantep'te Teknofest heyecanı yaşanıyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te Teknofest standlarını gezdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uzay ve Teknoloji Festivali "Teknofest 2020" etkinliğinin ödül törenine ve bazı programlara katılmak üzere Gaziantep'e geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te Teknofest standlarını gezdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a etkinlik alanına girişi sırasında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ve diğer yetkililer eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te Teknofest standlarını gezdi

ERDOĞAN TEKNOFEST'TE

Standları tek tek gezen Erdoğan, yakından ilgilendiği yarışmacıların projeleri hakkında bilgi aldı. Erdoğan, daha sonra hem projeleri hem de ödülleri imzaladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te Teknofest standlarını gezdi

TEKONOFEST'E DAMGA VURAN GÖRÜNTÜ

Başkan Erdoğan'ın Türk Bayrağını öptüğü anlar, güne damgasını vurdu.

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