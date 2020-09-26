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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te Teknofest standlarını gezdi

Gaziantep'te Teknofest heyecanı yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uzay ve Teknoloji Festivali "Teknofest 2020" etkinliğinin ödül törenine ve bazı programlara katılmak üzere Gaziantep'te. Standları tek tek gezen Erdoğan, yakından ilgilendiği yarışmacıların projeleri hakkında bilgi aldı. Erdoğan, daha sonra hem projeleri hem de ödülleri imzaladı. Başkan Erdoğan'ın Türk Bayrağını öptüğü görüntüler ise Teknofest'e damgasını vurdu.

26.09.2020 16:05 - Son Güncelleme: 26.09.2020 16:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





