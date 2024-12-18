Meteoroloji o bölgeleri uyardı! Fırtına, kuvvetli yağış ve çığ tehlikesi... 18 Aralık bugün İstanbul’da hava nasıl? 2 ila 4 derece birden...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde etkili olması beklenen olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamaya göre Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak, Ardahan ile Rize ve Artvin'in iç kesimlerinde ise yoğun kar yağışı etkili olacak. Ayrıca Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.
Kuvvetli Yağış ve Kar Alarmı
Meteoroloji'nin tahminlerine göre:
Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak yağış beklenirken,
Ardahan ile Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili olacak.
Yoğun kar nedeniyle özellikle yüksek kesimlerde çığ tehlikesi bulunuyor.
Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına
Doğu Karadeniz kıyılarında ve Ardahan çevrelerinde rüzgarın kuzeybatı yönünden saatte 50-70 kilometre hızla eseceği tahmin ediliyor. Bu durum, bölgede kısa süreli fırtına etkisi yaratabilir. Yetkililer, fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.
Buzlanma, Don ve Sis
İç ve doğu kesimlerde, özellikle sabah ve gece saatlerinde, buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bununla birlikte pus ve yer yer sis nedeniyle görüş mesafesi azalabilir. Sürücüler, özellikle bu bölgelerde dikkatli olmalı.
Çığ Tehlikesi
Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor. Vatandaşların ve yetkililerin çığ riski taşıyan bölgelerde önlem alması gerekiyor.
Hava Sıcaklıkları Artacak
Hava sıcaklıklarının iç ve batı bölgelerde 2 ila 4 derece artması bekleniyor. Diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor. Marmara ve Ege bölgelerinde parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.
Marmara Bölgesi: Sisli Sabahlar
Marmara Bölgesi genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Sabah ve gece saatlerinde sis ve pus etkili olacak. Özellikle Çanakkale, Edirne, İstanbul ve Sakarya çevresinde sürücüler, görüş mesafesindeki azalmaya karşı tedbirli olmalı.
İstanbul: 13°C, parçalı ve az bulutlu.
Edirne: 14°C, sabah ve gece saatlerinde sisli.
Ege Bölgesi: Huzurlu ve Açık Gökyüzü
Ege Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus görülebilir. İzmir ve Manisa gibi kıyı bölgelerde ise sakin bir hava hâkim olacak.
İzmir: 18°C, az bulutlu.
Afyonkarahisar: 10°C, sis ve pus uyarısı mevcut.
Akdeniz Bölgesi: Ilıman Hava ve Pus
Akdeniz Bölgesi, genel olarak parçalı ve az bulutlu bir gün geçirecek. İç kesimlerde sis ve pus etkili olurken, kıyı bölgelerde güneş kendini gösterecek.
Antalya: 19°C, az bulutlu.
Adana: 18°C, sabah saatlerinde puslu.
İç Anadolu Bölgesi: Buzlanma ve Don Tehlikesi
İç Anadolu'da sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Parçalı ve az bulutlu hava hâkim olurken, sis ve pus olayları ulaşımı olumsuz etkileyebilir.
Ankara: 7°C, yer yer sisli ve puslu.
Konya: 9°C, buzlanmaya dikkat!
Batı Karadeniz: Yağmur Kapıda
Batı Karadeniz'de parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Bartın, Kastamonu kıyıları ve Sinop çevrelerinde öğle saatlerinde yerel yağmur görülebilir.
Zonguldak: 12°C, parçalı ve çok bulutlu.
Kastamonu: 8°C, kıyı kesimlerde hafif yağmur görülebilir.
Doğu Karadeniz: Yoğun Yağış ve Fırtına
Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli yağmur, iç kesimlerde ise kar yağışı bekleniyor. Özellikle Artvin ve Rize çevresinde yağışlar yoğun olacak. Yüksek kesimlerde çığ tehlikesine karşı vatandaşlar uyarıldı.
Trabzon: 13°C, aralıklı sağanak yağışlı.
Artvin: 3°C, yoğun kar yağışı etkili olacak.
Doğu Anadolu: Kar ve Fırtına Uyarısı
Doğu Anadolu'da özellikle Ardahan çevresinde kar yağışı ve kısa süreli fırtına bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ile sis etkili olacak.
Erzurum: -2°C, çok bulutlu ve soğuk.
Van: 5°C, parçalı bulutlu.
Güneydoğu Anadolu: Ilık ve Sakin Hava
Güneydoğu Anadolu'da hava parçalı ve az bulutlu olacak. Sabah saatlerinde özellikle doğu kesimlerde sis ve pus etkili olabilir.
Gaziantep: 14°C, parçalı ve az bulutlu.
Diyarbakır: 9°C, puslu sabahlara dikkat.
Denizlerde Hava: Fırtınaya Dikkat
Doğu Karadeniz'de fırtına, Batı Karadeniz'de ise fırtınamsı rüzgar etkili olacak. Marmara ve Ege'de ise rüzgar sakin ve dalga boyu düşük olacak. Denizcilere, özellikle Doğu Karadeniz'de fırtına uyarısı yapıldı.
Karadeniz: Doğu kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak.
Ege: Kuzey bölgelerde pus ve sis etkili olacak.