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Meteoroloji o bölgeleri uyardı! Fırtına, kuvvetli yağış ve çığ tehlikesi... 18 Aralık bugün İstanbul'da hava nasıl? 2 ila 4 derece birden...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) önümüzdeki günlerde yurdun genelinde soğuk havanın etkisini artıracağını duyurdu. Özellikle Karadeniz Bölgesi için kuvvetli sağanak ve çığ tehlikesi uyarısı yapılırken bazı illerde kar yağışı bekleniyor. Türkiye genelinde sıcaklıklar düşmeye devam ederken, özellikle iç ve doğu bölgelerde gece saatlerinde don ve buzlanma etkili olacak. İşte il il hava durumu tahmini.

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Giriş Tarihi :18 Aralık 2024 , 06:31 Güncelleme Tarihi :18 Aralık 2024 , 06:31
Meteoroloji o bölgeleri uyardı! Fırtına, kuvvetli yağış ve çığ tehlikesi... 18 Aralık bugün İstanbul’da hava nasıl? 2 ila 4 derece birden...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde etkili olması beklenen olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamaya göre Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak, Ardahan ile Rize ve Artvin'in iç kesimlerinde ise yoğun kar yağışı etkili olacak. Ayrıca Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Meteoroloji o bölgeleri uyardı! Fırtına, kuvvetli yağış ve çığ tehlikesi... 18 Aralık bugün İstanbul’da hava nasıl? 2 ila 4 derece birden...

Kuvvetli Yağış ve Kar Alarmı

Meteoroloji'nin tahminlerine göre:

Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak yağış beklenirken,
Ardahan ile Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili olacak.
Yoğun kar nedeniyle özellikle yüksek kesimlerde çığ tehlikesi bulunuyor.

Meteoroloji o bölgeleri uyardı! Fırtına, kuvvetli yağış ve çığ tehlikesi... 18 Aralık bugün İstanbul’da hava nasıl? 2 ila 4 derece birden...

Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına

Doğu Karadeniz kıyılarında ve Ardahan çevrelerinde rüzgarın kuzeybatı yönünden saatte 50-70 kilometre hızla eseceği tahmin ediliyor. Bu durum, bölgede kısa süreli fırtına etkisi yaratabilir. Yetkililer, fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Meteoroloji o bölgeleri uyardı! Fırtına, kuvvetli yağış ve çığ tehlikesi... 18 Aralık bugün İstanbul’da hava nasıl? 2 ila 4 derece birden...

Buzlanma, Don ve Sis

İç ve doğu kesimlerde, özellikle sabah ve gece saatlerinde, buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bununla birlikte pus ve yer yer sis nedeniyle görüş mesafesi azalabilir. Sürücüler, özellikle bu bölgelerde dikkatli olmalı.

Meteoroloji o bölgeleri uyardı! Fırtına, kuvvetli yağış ve çığ tehlikesi... 18 Aralık bugün İstanbul’da hava nasıl? 2 ila 4 derece birden...

Çığ Tehlikesi
Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor. Vatandaşların ve yetkililerin çığ riski taşıyan bölgelerde önlem alması gerekiyor.

Meteoroloji o bölgeleri uyardı! Fırtına, kuvvetli yağış ve çığ tehlikesi... 18 Aralık bugün İstanbul’da hava nasıl? 2 ila 4 derece birden...

Hava Sıcaklıkları Artacak

Hava sıcaklıklarının iç ve batı bölgelerde 2 ila 4 derece artması bekleniyor. Diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor. Marmara ve Ege bölgelerinde parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.

Meteoroloji o bölgeleri uyardı! Fırtına, kuvvetli yağış ve çığ tehlikesi... 18 Aralık bugün İstanbul’da hava nasıl? 2 ila 4 derece birden...

Marmara Bölgesi: Sisli Sabahlar

Marmara Bölgesi genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Sabah ve gece saatlerinde sis ve pus etkili olacak. Özellikle Çanakkale, Edirne, İstanbul ve Sakarya çevresinde sürücüler, görüş mesafesindeki azalmaya karşı tedbirli olmalı.

İstanbul: 13°C, parçalı ve az bulutlu.
Edirne: 14°C, sabah ve gece saatlerinde sisli.

Meteoroloji o bölgeleri uyardı! Fırtına, kuvvetli yağış ve çığ tehlikesi... 18 Aralık bugün İstanbul’da hava nasıl? 2 ila 4 derece birden...

Ege Bölgesi: Huzurlu ve Açık Gökyüzü

Ege Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus görülebilir. İzmir ve Manisa gibi kıyı bölgelerde ise sakin bir hava hâkim olacak.

İzmir: 18°C, az bulutlu.
Afyonkarahisar: 10°C, sis ve pus uyarısı mevcut.

Meteoroloji o bölgeleri uyardı! Fırtına, kuvvetli yağış ve çığ tehlikesi... 18 Aralık bugün İstanbul’da hava nasıl? 2 ila 4 derece birden...

Akdeniz Bölgesi: Ilıman Hava ve Pus

Akdeniz Bölgesi, genel olarak parçalı ve az bulutlu bir gün geçirecek. İç kesimlerde sis ve pus etkili olurken, kıyı bölgelerde güneş kendini gösterecek.

Antalya: 19°C, az bulutlu.
Adana: 18°C, sabah saatlerinde puslu.

Meteoroloji o bölgeleri uyardı! Fırtına, kuvvetli yağış ve çığ tehlikesi... 18 Aralık bugün İstanbul’da hava nasıl? 2 ila 4 derece birden...

İç Anadolu Bölgesi: Buzlanma ve Don Tehlikesi

İç Anadolu'da sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Parçalı ve az bulutlu hava hâkim olurken, sis ve pus olayları ulaşımı olumsuz etkileyebilir.

Ankara: 7°C, yer yer sisli ve puslu.
Konya: 9°C, buzlanmaya dikkat!

Meteoroloji o bölgeleri uyardı! Fırtına, kuvvetli yağış ve çığ tehlikesi... 18 Aralık bugün İstanbul’da hava nasıl? 2 ila 4 derece birden...

Batı Karadeniz: Yağmur Kapıda

Batı Karadeniz'de parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Bartın, Kastamonu kıyıları ve Sinop çevrelerinde öğle saatlerinde yerel yağmur görülebilir.

Zonguldak: 12°C, parçalı ve çok bulutlu.
Kastamonu: 8°C, kıyı kesimlerde hafif yağmur görülebilir.

Meteoroloji o bölgeleri uyardı! Fırtına, kuvvetli yağış ve çığ tehlikesi... 18 Aralık bugün İstanbul’da hava nasıl? 2 ila 4 derece birden...

Doğu Karadeniz: Yoğun Yağış ve Fırtına

Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli yağmur, iç kesimlerde ise kar yağışı bekleniyor. Özellikle Artvin ve Rize çevresinde yağışlar yoğun olacak. Yüksek kesimlerde çığ tehlikesine karşı vatandaşlar uyarıldı.

Trabzon: 13°C, aralıklı sağanak yağışlı.
Artvin: 3°C, yoğun kar yağışı etkili olacak.

Meteoroloji o bölgeleri uyardı! Fırtına, kuvvetli yağış ve çığ tehlikesi... 18 Aralık bugün İstanbul’da hava nasıl? 2 ila 4 derece birden...

Doğu Anadolu: Kar ve Fırtına Uyarısı

Doğu Anadolu'da özellikle Ardahan çevresinde kar yağışı ve kısa süreli fırtına bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ile sis etkili olacak.

Erzurum: -2°C, çok bulutlu ve soğuk.
Van: 5°C, parçalı bulutlu.

Meteoroloji o bölgeleri uyardı! Fırtına, kuvvetli yağış ve çığ tehlikesi... 18 Aralık bugün İstanbul’da hava nasıl? 2 ila 4 derece birden...

Güneydoğu Anadolu: Ilık ve Sakin Hava

Güneydoğu Anadolu'da hava parçalı ve az bulutlu olacak. Sabah saatlerinde özellikle doğu kesimlerde sis ve pus etkili olabilir.

Gaziantep: 14°C, parçalı ve az bulutlu.
Diyarbakır: 9°C, puslu sabahlara dikkat.

Meteoroloji o bölgeleri uyardı! Fırtına, kuvvetli yağış ve çığ tehlikesi... 18 Aralık bugün İstanbul’da hava nasıl? 2 ila 4 derece birden...

Denizlerde Hava: Fırtınaya Dikkat

Doğu Karadeniz'de fırtına, Batı Karadeniz'de ise fırtınamsı rüzgar etkili olacak. Marmara ve Ege'de ise rüzgar sakin ve dalga boyu düşük olacak. Denizcilere, özellikle Doğu Karadeniz'de fırtına uyarısı yapıldı.

Karadeniz: Doğu kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak.
Ege: Kuzey bölgelerde pus ve sis etkili olacak.