Meteoroloji o bölgeleri uyardı! Fırtına, kuvvetli yağış ve çığ tehlikesi... 18 Aralık bugün İstanbul’da hava nasıl? 2 ila 4 derece birden...

Hava Sıcaklıkları Artacak Hava sıcaklıklarının iç ve batı bölgelerde 2 ila 4 derece artması bekleniyor. Diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor. Marmara ve Ege bölgelerinde parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.

Marmara Bölgesi: Sisli Sabahlar Marmara Bölgesi genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Sabah ve gece saatlerinde sis ve pus etkili olacak. Özellikle Çanakkale, Edirne, İstanbul ve Sakarya çevresinde sürücüler, görüş mesafesindeki azalmaya karşı tedbirli olmalı. İstanbul: 13°C, parçalı ve az bulutlu.

Edirne: 14°C, sabah ve gece saatlerinde sisli.

Ege Bölgesi: Huzurlu ve Açık Gökyüzü Ege Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus görülebilir. İzmir ve Manisa gibi kıyı bölgelerde ise sakin bir hava hâkim olacak. İzmir: 18°C, az bulutlu.

Afyonkarahisar: 10°C, sis ve pus uyarısı mevcut.

Akdeniz Bölgesi: Ilıman Hava ve Pus Akdeniz Bölgesi, genel olarak parçalı ve az bulutlu bir gün geçirecek. İç kesimlerde sis ve pus etkili olurken, kıyı bölgelerde güneş kendini gösterecek. Antalya: 19°C, az bulutlu.

Adana: 18°C, sabah saatlerinde puslu.