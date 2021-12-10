Tahir Güven’in öldürülmesi hakkında flaş gelişme! Tutuklanan Emin Kalkan’ın ifadesi ortaya çıktı! Miraz kod adlı PKK’lı terörist…
Şırnak'ın Cizre ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden AK Parti eski Cizre İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi ve Meman Aşireti'nin lideri Tahir Güven'in öldürülmesi hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Tutuklanan Emin Kalkan'ın ifadesi ortaya çıktı. Kalkan, ifadesinde "Tahir Güven'in öldürülmesi olayını Miraz isimli kişi gerçekleştirmiştir. Kendisi bu cinayeti PKK/KCK terör örgütü faaliyeti çerçevesinde gerçekleştirmiştir" dedi.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden eski AK Parti Cizre İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi ve Meman aşiretinin lideri Tahir Güven'in (67) ölümüyle ilgili Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 1'i kadın, 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden biri tutuklanarak ceza evine gönderildi.
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Tahir Güven cinayetinin işlendiği gün gözaltına alınan ve 8 Aralık'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Emin Kalkan'ın ifadesi ortaya çıktı. Kalka ifadesinde "Tahir Güven'in öldürülmesi olayını Miraz isimli kişi gerçekleştirmiştir. Kendisi bu cinayeti PKK/KCK terör örgütü faaliyeti çerçevesinde gerçekleştirmiştir. Bu kişinin herhangi bir kişiden talimat alıp almadığına yönelik bilgim yoktur" dedi.
"HDP İÇİNDE GENÇLİKTEN SORUMLUYDU"
Emin Kalkan cinayeti işlediğini ileri sürdüğü Miraz isimli şahıs ile yaklaşık 4 ay önce bir arkadaşı aracılığıyla tanıştığını söyledi. Miraz isimli şahsın HDP içerisinde gençlikten sorumlu kişi olarak faaliyet yürüttüğünü söyleyen Kalkan; "Bana HDP içerisinde gençlikten sorumlu kişi olarak faaliyet yürüttüğünü söyledi.
Bana Cizre ilçesinde gençleri bir araya getirerek gençlere silah, mühimmat ve maddi yardımda bulunarak tekrar hendek-barikat dönemindeki gibi örgütü güçlendirmeye çalıştıklarını söyledi. Bende aynen işlere girmek istemediğimi açıkça söyledim. Daha sonra bana numarasını verdi. Şuan numarayı hatırlamıyorum. Telefonuma Miraz olarak kaydettim. Daha sonra ayrıldık" dedi.
Olaydan 2 gün önce evinin yakınında Miraz isimli şüphelinin yanına geldiğini ifade eden Kalkan şöyle konuştu; "Miraz isimli şahıs bana 3 seferdir gözaltına girip çıktığımı ve devlet ile anlaşarak gözaltına çıkabildiğimi söyledi. Beni Ajanlıkla suçladı. Bana belindeki silahı gösterdi. Ben bunun üzerine korktum ve kendisine kimseyle ilgili herhangi bir bilgi vermediğimi söyledim. Bunun üzerine benden bir adet açık hat istedi.