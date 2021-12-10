Tahir Güven’in öldürülmesi hakkında flaş gelişme! Tutuklanan Emin Kalkan’ın ifadesi ortaya çıktı! Miraz kod adlı PKK’lı terörist…

Olaydan 2 gün önce evinin yakınında Miraz isimli şüphelinin yanına geldiğini ifade eden Kalkan şöyle konuştu; "Miraz isimli şahıs bana 3 seferdir gözaltına girip çıktığımı ve devlet ile anlaşarak gözaltına çıkabildiğimi söyledi. Beni Ajanlıkla suçladı. Bana belindeki silahı gösterdi. Ben bunun üzerine korktum ve kendisine kimseyle ilgili herhangi bir bilgi vermediğimi söyledim. Bunun üzerine benden bir adet açık hat istedi.