Suudi başsavcı kuruyemiş kolileriyle İstanbul'dan ayrılıyor

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması için Türkiye'ye gelen Suudi Arabistan Başsavcısı Suud El Muceb bugün ülkesine dönüyor. Başsavcıdan önce, Atatürk Havaliman'ına getirilen içinde kuruyemiş ve lokum bulunan koliler ve numaralandırılmış büyük çantalar dikkat çekti.

31 Ekim 2018 Çarşamba, 17:32:28 Güncelleme: 18:27:48
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Suudi başsavcı kuruyemiş kolileriyle İstanbuldan ayrılıyor

Başsavcı Suud El Muceb'dan önce havalimanına heyetten bir araç geldi. Araçtan başsavcının heyetinde bulunan 4 kişi indi.

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Suudi başsavcı kuruyemiş kolileriyle İstanbuldan ayrılıyor

Bu kişilerin beraberinde getirdiği üzerinde numaralar bulunan büyük çantalar ve kolilerce kuruyemiş dikkat çekti.

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Suudi başsavcı kuruyemiş kolileriyle İstanbuldan ayrılıyor

Görevlilerce x-ray cihazından geçirilen çanta ile içinde kuruyemiş ve lokum bulunan koliler VIP Salonu'na götürülerek uçağa yüklendi.

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Suudi başsavcı kuruyemiş kolileriyle İstanbuldan ayrılıyor
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Suudi başsavcı kuruyemiş kolileriyle İstanbuldan ayrılıyor
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