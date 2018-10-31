Suudi başsavcı kuruyemiş kolileriyle İstanbuldan ayrılıyor

Suudi başsavcı kuruyemiş kolileriyle İstanbul'dan ayrılıyor

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması için Türkiye'ye gelen Suudi Arabistan Başsavcısı Suud El Muceb bugün ülkesine dönüyor. Başsavcıdan önce, Atatürk Havaliman'ına getirilen içinde kuruyemiş ve lokum bulunan koliler ve numaralandırılmış büyük çantalar dikkat çekti.

31 Ekim 2018 Çarşamba, 17:32:28 Güncelleme: 18:27:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





