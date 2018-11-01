Başkan Erdoğan: Adını siper koyduk

Başkan Recep Tayyip Erdoğan TÜBİTAK SAGE Yerleşkesi'nde Milli Teknoloji Geliştirme Altyapıları açılış törenine katılan Erdoğan, özetle şöyle dedi:

Buradan çok önemli bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Uzun menzilli bölgesel hava füze savunma sistemine olan ihtiyacımız farklı vesilelerle gündeme geliyor. Bu sistemin ülkemizin güvenliği için önemi ortadadır.