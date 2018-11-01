Başkan Erdoğan: Adını siper koyduk

Başkan Erdoğan: Milli Uzun Menzilli Bölgesel Hava Füze Savunma Sistemi için çalışmalara başlandı. İlk teslimatların 2021 sonlarında gerçekleşmesi planlanıyor. Projenin ismini SİPER koyduk

1 Kasım 2018 Perşembe, 03:52:29 Güncelleme: 03:55:38
Başkan Erdoğan: Adını siper koyduk
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Başkan Erdoğan: Adını siper koyduk

Başkan Recep Tayyip Erdoğan TÜBİTAK SAGE Yerleşkesi'nde Milli Teknoloji Geliştirme Altyapıları açılış törenine katılan Erdoğan, özetle şöyle dedi:

Buradan çok önemli bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Uzun menzilli bölgesel hava füze savunma sistemine olan ihtiyacımız farklı vesilelerle gündeme geliyor. Bu sistemin ülkemizin güvenliği için önemi ortadadır.

Başkan Erdoğan: Adını siper koyduk
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Başkan Erdoğan: Adını siper koyduk

Türkiye'yi zamanla bu alanda farklı bir lige çıkaracak bir projenin ilk adımını bugün atıyoruz. Milli uzun menzilli bölgesel hava füze savunma sisteminin oluşturulmasına yönelik çalışmalar Savunma Sanayi Başkanlığımızın öncülüğünde TÜBİTAK SAGE, ASELSAN ve ROKETSAN tarafından başlatıldı.

Başkan Erdoğan: Adını siper koyduk
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Başkan Erdoğan: Adını siper koyduk

İlk teslimatları 2021 sonunda gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bugün ayrıca tarihi önemdeki bu projemizin de ismini ilan ediyoruz. "SİPER" adıyla başlattığımız milli uzun menzilli bölgesel hava füze savunma sisteminin hayırlı olmasını diliyorum. Savunma sistemi olduğundan adını Siper koyduk.

Başkan Erdoğan: Adını siper koyduk
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Başkan Erdoğan: Adını siper koyduk

OPMER projesiyle hassas teknolojiye sahip optik bileşenleri milli kabiliyetlerimiz ile geliştirme imkanına kavuştuk. Bu sayede kritik tasarımların bilgi birikiminin ve ödenen yüksek tutarların yurt içinde kalmasını sağlıyoruz. Tesiste uydu kameralarının yanında yurtdışından tedarikinde zorluklar yaşanan büyük çaplı aynalar da üretilecek.

Başkan Erdoğan: Adını siper koyduk
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Başkan Erdoğan: Adını siper koyduk

Son yıllarda Türkiye'ye karşı yoğunlaşan saldırıların arkasındaki sebeplerden birinin de uyguladığımız bağımsız politikalara duyulan tepki olduğunu biliyoruz. Siyasette ne kadar bağımsız olursak olalım iş dönüp dolaşıp savunma sanayimizin gücüne dayanıyor. Ciddi mesafeler kat ettik. Savunma sanayisinde yüzde 20'lerdeki yerlilik millilik oranını yüzde 65'e çıkarttık. Yaşadığımız dönemin tarihe altın harflerle kazınacağına inanıyorum.

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