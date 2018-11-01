Başkan Erdoğan: Adını siper koyduk
Başkan Erdoğan: Milli Uzun Menzilli Bölgesel Hava Füze Savunma Sistemi için çalışmalara başlandı. İlk teslimatların 2021 sonlarında gerçekleşmesi planlanıyor. Projenin ismini SİPER koyduk
Başkan Recep Tayyip Erdoğan TÜBİTAK SAGE Yerleşkesi'nde Milli Teknoloji Geliştirme Altyapıları açılış törenine katılan Erdoğan, özetle şöyle dedi:
Buradan çok önemli bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Uzun menzilli bölgesel hava füze savunma sistemine olan ihtiyacımız farklı vesilelerle gündeme geliyor. Bu sistemin ülkemizin güvenliği için önemi ortadadır.
OPMER projesiyle hassas teknolojiye sahip optik bileşenleri milli kabiliyetlerimiz ile geliştirme imkanına kavuştuk. Bu sayede kritik tasarımların bilgi birikiminin ve ödenen yüksek tutarların yurt içinde kalmasını sağlıyoruz. Tesiste uydu kameralarının yanında yurtdışından tedarikinde zorluklar yaşanan büyük çaplı aynalar da üretilecek.
Son yıllarda Türkiye'ye karşı yoğunlaşan saldırıların arkasındaki sebeplerden birinin de uyguladığımız bağımsız politikalara duyulan tepki olduğunu biliyoruz. Siyasette ne kadar bağımsız olursak olalım iş dönüp dolaşıp savunma sanayimizin gücüne dayanıyor. Ciddi mesafeler kat ettik. Savunma sanayisinde yüzde 20'lerdeki yerlilik millilik oranını yüzde 65'e çıkarttık. Yaşadığımız dönemin tarihe altın harflerle kazınacağına inanıyorum.