Ülkelerin füze savunma teknolojileri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Teknoloji Geliştirme Altyapıları Açılış Töreni'nde "Savunma sanayinde yüzde 65 olan yerlilik, millilik oranını daha da yukarı taşıyacağız." dedi. Erdoğan, buradaki konuşmasında bir de müjde verdi. Erdoğan yaptığı açıklamada "Siper adıyla başlattığımız milli uzun menzilli bölgesel hava füze savunma sisteminin hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.