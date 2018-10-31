Ülkelerin füze savunma teknolojileri
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'SİPER' milli savunma sistemini açıklamasının ardından gözler, dünyadaki füze savunma teknolojilerine çevirildi. İşte ülkelerin füze savunma teknolojileri.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Teknoloji Geliştirme Altyapıları Açılış Töreni'nde "Savunma sanayinde yüzde 65 olan yerlilik, millilik oranını daha da yukarı taşıyacağız." dedi. Erdoğan, buradaki konuşmasında bir de müjde verdi. Erdoğan yaptığı açıklamada "Siper adıyla başlattığımız milli uzun menzilli bölgesel hava füze savunma sisteminin hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
'ADI SİPER OLACAK'
Erdoğan'ın söz konusu törende SİPER projesi hakkında söylediği sözlerin tamamı şöyle; "Uzun menzilli ve bölgesel hava savunma sistemine ihtiyacımız farklı şekilde gündeme geliyor. İlk adımı bugün atıyoruz. Milli Uzun Menzilli Bölgesel Hava Savunma Sistemi'nin oluşturulmasına ilişkin çalışmalar başlatıldı. İlk teslimatları 2021 yılı sonunda gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bugün ayrıca bu projemizin de ismini ilan ediyoruz. SİPER."