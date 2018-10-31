Ülkelerin füze savunma teknolojileri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'SİPER' milli savunma sistemini açıklamasının ardından gözler, dünyadaki füze savunma teknolojilerine çevirildi. İşte ülkelerin füze savunma teknolojileri.

31 Ekim 2018 Çarşamba, 16:47:42 Güncelleme: 17:33:17
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Ülkelerin füze savunma teknolojileri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Teknoloji Geliştirme Altyapıları Açılış Töreni'nde "Savunma sanayinde yüzde 65 olan yerlilik, millilik oranını daha da yukarı taşıyacağız." dedi. Erdoğan, buradaki konuşmasında bir de müjde verdi. Erdoğan yaptığı açıklamada "Siper adıyla başlattığımız milli uzun menzilli bölgesel hava füze savunma sisteminin hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Ülkelerin füze savunma teknolojileri

'ADI SİPER OLACAK'

Erdoğan'ın söz konusu törende SİPER projesi hakkında söylediği sözlerin tamamı şöyle; "Uzun menzilli ve bölgesel hava savunma sistemine ihtiyacımız farklı şekilde gündeme geliyor. İlk adımı bugün atıyoruz. Milli Uzun Menzilli Bölgesel Hava Savunma Sistemi'nin oluşturulmasına ilişkin çalışmalar başlatıldı. İlk teslimatları 2021 yılı sonunda gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bugün ayrıca bu projemizin de ismini ilan ediyoruz. SİPER."

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Ülkelerin füze savunma teknolojileri

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından diğer ülkelerin füze savunma sistemleri akıllara geldi.

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Ülkelerin füze savunma teknolojileri

Teknoloji gelişiyor, savaşlarda savunma sistemlerini de baştan sona değiştiriyor. Peki hangi ülkelerin kendine ait füze savunma sistemleri var ve saldırılara en hazır ülkeler hangileri? İşte ülkelerdeki füze savunma teknolojileri...

RUSYA

Tunguska - Uçaksavar

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Ülkelerin füze savunma teknolojileri

RUSYA

Tor-M2 - Kısa menzilli hava savunma sistemi

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