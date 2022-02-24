Suriyelilere kapatılan 16 il! İçişleri Bakan Yardımcısı: Mahallede yabancıların oranı yüzde 25 olacak

Suriye'de, Afganistan'da. İkincisi, düzensiz göçü sınırlarımızda durdurmaya çalışıyoruz. İçeride düzensiz olarak ya da düzenli olarak içeri girdikten sonra düzensiz hale dönüşen, yakalanıp sınır dışı edilmesi için faaliyetlerimiz var. Bir de Türkiye'de bulundukları süreç içerisinde kalmaları için yürüttüğümüz çalışmalar var" diye konuştu.

