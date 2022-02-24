Suriyelilere kapatılan 16 il! İçişleri Bakan Yardımcısı: Mahallede yabancıların oranı yüzde 25 olacak
Suriye'de yaşanan iç savaş nedeniyle Türkiye'ye milyonlarca Suriyeli göç etti. Suriyelilerin Türkiye'de demografik yapıyı bozmaması adına şimdi "seyreltme" planı devrede. Bu kapsamda 16 ilde Suriyelilerin kaydına artık izin verilmiyor. Bununla birlikte özellikle İstanbul'da bazı ilçelerde de yeni Suriyeli kaydına izin verilmiyor. İkamete kapatılan iller hakkında açıklamada bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Kapatılan iller üç gruptan oluşuyor. Birincisi geçici korumaya kapatılanlar. İkincisi uluslararası korumaya kapatılanlar. Üçüncüsü ise ikisine birden kapatılanlar var. " dedi. İşte Suriyelilere kapatılan il ve ilçeler...
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, düzenli göçten düzensiz göçe dönüşlerin önüne geçmek için bazı ülkelerden alınan Türkiye vizelerinde parmak izi şartı geleceğini açıkladı.
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ve Göç İdaresi Başkanı Savaş Ünlü basın mensupları ile bir araya geldi. Türkiye'nin düzensiz göç ve mültecilerle ilgili yol haritası ve mücadelesinin konuşulduğu toplantıda Bakan Yardımcısı Çataklı, mültecilerle ilgili yeni adımların atılacağını duyurdu.
Türkiye'de toplam 5 buçuk milyon göçmen olduğunu belirten Çataklı, bazı illere mülteci girişinin yasaklandığını ve dengeli bir dağılım yapacaklarını söyledi.
"İSTİYORUZ Kİ GÖÇ SORUNU, SORUNUN KAYNAĞINDA ÇÖZÜLSÜN"
Göç meselesinin bugüne ait bir mesele olmadığını belirten İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Türkiye'de göç yönetimi hakkında dört parametre oluşturduklarını söyledi. Çataklı, "İstiyoruz ki göç sorunu, sorunun kaynağında çözülsün. Türkiye'nin yaptığı birçok çalışma bunun üzerine.
Suriye'de, Afganistan'da. İkincisi, düzensiz göçü sınırlarımızda durdurmaya çalışıyoruz. İçeride düzensiz olarak ya da düzenli olarak içeri girdikten sonra düzensiz hale dönüşen, yakalanıp sınır dışı edilmesi için faaliyetlerimiz var. Bir de Türkiye'de bulundukları süreç içerisinde kalmaları için yürüttüğümüz çalışmalar var" diye konuştu.