4 soruda Rusya'nın Ukrayna operasyonu! Putin neden Ukrayna'yı hedef alıyor? Putin başka ne yapabilir?
Dünya gece saatlerinde gelen haberler şok oldu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donbas bölgesinde askeri müdahaleye başladıklarını duyurdu. Peki Putin neden Ukrayna'yı hedef alıyor? Putin başka ne yapabilir? İşte 4 soruda Rusya'nın Ukrayna operasyonu
24.02.2022 10:30 - Son Güncelleme: 24.02.2022 10:42
Batı, Moskova'nın hem Rusya'ya hem de Avrupa Birliği'ne komşu olan 44 milyonluk bir ülke olan Ukrayna'yı yakında ve yeni bir işgal planladığına inanıyor. Başlangıç olarak, ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk'e tankların geldiğine dair raporlar var ve en son uydu fotoğrafları Rus birliklerinin Ukrayna sınırlarının kısa bir mesafesinde konuşlandığını gösteriyor.