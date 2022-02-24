4 soruda Rusya’nın Ukrayna operasyonu! Putin neden Ukrayna’yı hedef alıyor? Putin başka ne yapabilir?

Batı, Moskova'nın hem Rusya'ya hem de Avrupa Birliği'ne komşu olan 44 milyonluk bir ülke olan Ukrayna'yı yakında ve yeni bir işgal planladığına inanıyor. Başlangıç olarak, ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk'e tankların geldiğine dair raporlar var ve en son uydu fotoğrafları Rus birliklerinin Ukrayna sınırlarının kısa bir mesafesinde konuşlandığını gösteriyor.