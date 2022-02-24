Vav TV İzle
Haberler Güncel 4 soruda Rusya'nın Ukrayna operasyonu! Putin neden Ukrayna'yı hedef alıyor? Putin başka ne yapabilir?

4 soruda Rusya'nın Ukrayna operasyonu! Putin neden Ukrayna'yı hedef alıyor? Putin başka ne yapabilir?

Dünya gece saatlerinde gelen haberler şok oldu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donbas bölgesinde askeri müdahaleye başladıklarını duyurdu. Peki Putin neden Ukrayna'yı hedef alıyor? Putin başka ne yapabilir? İşte 4 soruda Rusya'nın Ukrayna operasyonu

24.02.2022 10:30 - Son Güncelleme: 24.02.2022 10:42
4 soruda Rusya’nın Ukrayna operasyonu! Putin neden Ukrayna’yı hedef alıyor? Putin başka ne yapabilir?

Putin'in son eylemleri, bir barış anlaşmasını yırtıp, "barışı koruma" sözleriyle isyancıların elindeki iki doğu bölgesine asker göndermesinden günler sonra geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
4 soruda Rusya’nın Ukrayna operasyonu! Putin neden Ukrayna’yı hedef alıyor? Putin başka ne yapabilir?

Rusya, son aylarda Ukrayna sınırları yakınına en az 200.000 asker konuşlandırdı ve son hamlesinin yeni bir işgalin ilk adımı olduğuna dair korkular vardı. Bundan sonra olacaklar, Avrupa'nın tüm güvenlik yapısını tehlikeye atabilir.

4 soruda Rusya’nın Ukrayna operasyonu! Putin neden Ukrayna’yı hedef alıyor? Putin başka ne yapabilir?

RUS ASKERLERİ NEREYE GÖNDERİLİYOR VE NEDEN?
Rusya 2014'te Ukrayna'yı işgal ettiğinde, Başkan Putin'in desteklediği isyancılar doğunun büyük bir bölümünü ele geçirdi ve o zamandan beri Ukrayna ordusuyla savaşıyorlar.

4 soruda Rusya’nın Ukrayna operasyonu! Putin neden Ukrayna’yı hedef alıyor? Putin başka ne yapabilir?

Uluslararası bir Minsk barış anlaşması vardı ama çatışma devam ediyor ve bu nedenle Rusya lideri isyancıların elindeki iki bölgeye asker gönderdiğini söylüyor. BM Genel Sekreteri, Rusya'nın barış gücü kelimesini kullanmasını kategorik olarak reddetti.

4 soruda Rusya’nın Ukrayna operasyonu! Putin neden Ukrayna’yı hedef alıyor? Putin başka ne yapabilir?

Batı, Moskova'nın hem Rusya'ya hem de Avrupa Birliği'ne komşu olan 44 milyonluk bir ülke olan Ukrayna'yı yakında ve yeni bir işgal planladığına inanıyor. Başlangıç olarak, ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk'e tankların geldiğine dair raporlar var ve en son uydu fotoğrafları Rus birliklerinin Ukrayna sınırlarının kısa bir mesafesinde konuşlandığını gösteriyor.

SON DAKİKA