Suriye'de sıcak saatler yaşanıyor. Ülkenin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başladı. 30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağladı.
Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden aldı. Rejim karşıtı gruplar, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinin bazı yerleşim yerlerini ele geçirerek burada ilerlemelerine devam etti.
SURİYELİLERİN DÖNÜŞ HEYECANI
Bölgede hareketli dakikalar yaşanırken, ülkelerine dönmeye başlayan Suriyelilerin heyecanını da kameralara yansıdı.
Türkiye'de yaşanan Halepliler, alabildikleri eşyalarıyla Öncüpınar Sınır Kapısı'na giderek yaptıkları resmi işlemlerin ardından kesin dönüş yapmaya başladı.
BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR
Türkiye'de doğan ve memleketi Halep'e ilk defa gelen 10 yaşında Suriyeli Elif, A Haber yayında duygularını dile getirdi. A Haber Muhabiri Mehmet Geçgel'in mikrofon uzattığı Elif, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini sundu.
"10 SENE BİZE TAHAMMÜL ETTİN"
Küçük Elif, "Çok mutluyum, savaş bitti Halep'e geldik. Teşekkür ederiz Erdoğan, sen bize 10 sene tahammül ettin." dedi.
"TÜRKİYE OLMASAYDI BİZ ÖLÜRDÜK"
Öte yandan Halep meydanında A Haber muhabirine konuşan Halepli bir genç,"Erdoğan babaya teşekkürler. Türkiye olmasaydı biz ölürdük. Türkiye'ye teşekkür ederim." dedi.