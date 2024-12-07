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Suriyelileri memlekete dönüş heyecanı sardı! Başkan Erdoğan'a teşekkür ettiler: Türkiye olmasaydı ölmüştük

Muhaliflerin Halep'i rejim güçlerinden alması ve ilerleyişine hızla devam etmesi sonrası Türkiye'de yaşayan Suriyelileri de memlekete dönüş heyecanı sardı. Türkiye'de doğan ve memleketi Halep'e ilk defa gelen 10 yaşındaki Suriyeli Elif, duygularını A Haber muhabiri Mehmet Geçgel'e anlattı. Küçük Elif, "Çok mutluyum, savaş bitti Halep'e geldik. Teşekkür ederiz Erdoğan, sen bize 10 sene tahammül ettin." dedi. Öte yandan m Halepli bir genç ise, "Türkiye olmasaydı biz ölürdük. Türkiye'ye teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :07 Aralık 2024 , 12:59 Güncelleme Tarihi :07 Aralık 2024 , 13:22
Suriyelileri memlekete dönüş heyecanı sardı! Başkan Erdoğan’a teşekkür ettiler: Türkiye olmasaydı ölmüştük

Suriye'de sıcak saatler yaşanıyor. Ülkenin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başladı. 30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağladı.

Suriyelileri memlekete dönüş heyecanı sardı! Başkan Erdoğan’a teşekkür ettiler: Türkiye olmasaydı ölmüştük

Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden aldı. Rejim karşıtı gruplar, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinin bazı yerleşim yerlerini ele geçirerek burada ilerlemelerine devam etti.

Suriyelileri memlekete dönüş heyecanı sardı! Başkan Erdoğan’a teşekkür ettiler: Türkiye olmasaydı ölmüştük

SURİYELİLERİN DÖNÜŞ HEYECANI

Bölgede hareketli dakikalar yaşanırken, ülkelerine dönmeye başlayan Suriyelilerin heyecanını da kameralara yansıdı.

Suriyelileri memlekete dönüş heyecanı sardı! Başkan Erdoğan’a teşekkür ettiler: Türkiye olmasaydı ölmüştük

Türkiye'de yaşanan Halepliler, alabildikleri eşyalarıyla Öncüpınar Sınır Kapısı'na giderek yaptıkları resmi işlemlerin ardından kesin dönüş yapmaya başladı.

10 yaşındaki Suriyeli Elif Halep'e kavuştu

Suriyelileri memlekete dönüş heyecanı sardı! Başkan Erdoğan’a teşekkür ettiler: Türkiye olmasaydı ölmüştük

BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Türkiye'de doğan ve memleketi Halep'e ilk defa gelen 10 yaşında Suriyeli Elif, A Haber yayında duygularını dile getirdi. A Haber Muhabiri Mehmet Geçgel'in mikrofon uzattığı Elif, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini sundu.

Suriyelileri memlekete dönüş heyecanı sardı! Başkan Erdoğan’a teşekkür ettiler: Türkiye olmasaydı ölmüştük

"10 SENE BİZE TAHAMMÜL ETTİN"

Küçük Elif, "Çok mutluyum, savaş bitti Halep'e geldik. Teşekkür ederiz Erdoğan, sen bize 10 sene tahammül ettin." dedi.

Suriyelileri memlekete dönüş heyecanı sardı! Başkan Erdoğan’a teşekkür ettiler: Türkiye olmasaydı ölmüştük

Elif'in Galatasaraylı şapkası da oldukça dikkat çekti.

Suriyelileri memlekete dönüş heyecanı sardı! Başkan Erdoğan’a teşekkür ettiler: Türkiye olmasaydı ölmüştük

"TÜRKİYE OLMASAYDI BİZ ÖLÜRDÜK"

Öte yandan Halep meydanında A Haber muhabirine konuşan Halepli bir genç,"Erdoğan babaya teşekkürler. Türkiye olmasaydı biz ölürdük. Türkiye'ye teşekkür ederim." dedi.

A Haber dönüşlerin yaşandığı Halep'te

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