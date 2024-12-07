SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Galerileri

Bakanlık listeyi güncelledi! Dönerden çıkanlar mide bulandırdı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan ve vatandaşın sağlığını hiçe sayan gıda sahtekarları listesi güncellendi. 6 Aralık tarihli listede zeytinyağı, et döner, haşlanmış köfte ve bitkisel karışım yağ gibi ürünler grupları yer aldı. Özellikle et dönerden çıkanlar mide bulandırırken, köftede de et kullanılmadığı görüldü.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :07 Aralık 2024 , 12:26 Güncelleme Tarihi :07 Aralık 2024 , 12:41
Bakanlık listeyi güncelledi! Dönerden çıkanlar mide bulandırdı

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda sahtekarlarına nefes aldırmıyor. "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresi üzerinden denetim sonuçlarını açıklayan bakanlık, gıdada hile yapan firmaları ve ürünlerini tek tek ifşa ediyor.

Bakanlık listeyi güncelledi! Dönerden çıkanlar mide bulandırdı

DÖNER, ZEYTİNYAĞI, KÖFTE...

"Taklit veya tağşiş yapılan gıdalar" ve "Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar" olmak üzere iki farklı şekilde yayımlanan 6 Aralık tarihli listede zeytinyağı, et döner, haşlanmış köfte ve bitkisel karışım yağ da yapılan hileler yer aldı.

Bakanlık listeyi güncelledi! Dönerden çıkanlar mide bulandırdı

ZEYTİNYAĞINDA TOHUM YAĞI

Listeye göre; Mudanya Köy-Koop, Ada ve Lux Ayvalık Körfezim markasına ait zeytinyağlarına tohum yağı karıştırıldığı tespit edildi. Hatice Gecegiden adlı kişinin bitkisel karışımlı yağında ise boya kullandığı bilgisine ulaşıldı.

Bakanlık listeyi güncelledi! Dönerden çıkanlar mide bulandırdı

DÖNERDE DERİ DOKUSU

02 Adana Yasin Poyraz isimli firmanın et dönerinde ise deri dokusu ve kanatlı eti kullanıldığı görüldü.

Bakanlık listeyi güncelledi! Dönerden çıkanlar mide bulandırdı

İzmir merkezli Kazan Köfte'de ise soya tespiti yapıldı.

Bakanlık ifşaladı! En büyük hile baharat ve soslarda! Uzman isim uyardı: Kilo aldırtabilir
Bakanlık ifşaladı! En büyük hile baharat ve soslarda! Uzman isim uyardı: Kilo aldırtabilir

Bakanlık listeyi güncelledi! Dönerden çıkanlar mide bulandırdı

İŞTE 6 ARALIK TAKLİT VE TAĞŞİŞ VE İNSAN SAĞLIĞINI TEHLİKEYE DÜŞÜRECEK GIDALAR LİSTESİ

Bakanlık listeyi güncelledi! Dönerden çıkanlar mide bulandırdı
SON DAKİKA