Tarım ve Orman Bakanlığı , gıda sahtekarlarına nefes aldırmıyor. "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresi üzerinden denetim sonuçlarını açıklayan bakanlık, gıdada hile yapan firmaları ve ürünlerini tek tek ifşa ediyor.

DÖNER, ZEYTİNYAĞI, KÖFTE...

"Taklit veya tağşiş yapılan gıdalar" ve "Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar" olmak üzere iki farklı şekilde yayımlanan 6 Aralık tarihli listede zeytinyağı, et döner, haşlanmış köfte ve bitkisel karışım yağ da yapılan hileler yer aldı.