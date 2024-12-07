Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda sahtekarlarına nefes aldırmıyor. "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresi üzerinden denetim sonuçlarını açıklayan bakanlık, gıdada hile yapan firmaları ve ürünlerini tek tek ifşa ediyor.
DÖNER, ZEYTİNYAĞI, KÖFTE...
"Taklit veya tağşiş yapılan gıdalar" ve "Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar" olmak üzere iki farklı şekilde yayımlanan 6 Aralık tarihli listede zeytinyağı, et döner, haşlanmış köfte ve bitkisel karışım yağ da yapılan hileler yer aldı.
ZEYTİNYAĞINDA TOHUM YAĞI
Listeye göre; Mudanya Köy-Koop, Ada ve Lux Ayvalık Körfezim markasına ait zeytinyağlarına tohum yağı karıştırıldığı tespit edildi. Hatice Gecegiden adlı kişinin bitkisel karışımlı yağında ise boya kullandığı bilgisine ulaşıldı.
DÖNERDE DERİ DOKUSU
02 Adana Yasin Poyraz isimli firmanın et dönerinde ise deri dokusu ve kanatlı eti kullanıldığı görüldü.