İstanbul Beylikdüzü'nde korkunç bir olay yaşandı. Saat 07.30 sıralarında Adnan Kahveci Mahallesi Topçu Sokaktaki 14 katlı binanın bodrum katında patlama meydana geldi.

APARTMAN GÖREVLİSİ HAYATINI KAYBETTİ Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre doğal gaz kaynaklı meydana gelen patlamada, apartman görevlisi Nuri Girgin hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı. Patlama nedeniyle binadan kopan moloz parçaları etrafa saçıldı. Bina içerisindeki merdiven boşluğunun camlarının 10'uncu kata kadar kırıldığı öğrenildi. İstanbul Valisi Davut Gül, olay yerine gelerek inceleme ve açıklamalarda bulundu. Ekiplerin olay yerinde çalışmaları sürüyor. Ekipler, enkazda biri ya da birilerinin olma ihtimaline karşı yeraltı görüntüleme cihazı ile arama çalışması yapıyor. Ortam dinlemesinin de yapıldığı binada incelemeler sürüyor. Beylikdüzü'nde 14 katlı binada korkunç patlama

Bölgede incelemelerde bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, "Bir apartmanımızda patlama meydana geldi. Şu an savcımızla da görüştük. Doğalgazdan olduğu şeklinde bir tahminleri var, ama daha kesin değil. Dolayısıyla patlamanın sebebi ve çalışmalar savcılığımız tarafından bu saat itibari ile devam ediyor. 1 vatandaşımız maalesef vefat etti. 3 vatandaşımız da yaralandı. Yaralılarımızın 2'si ayakta tedavi görürken, diğer yaralımızın hastanede tedavisi devam ediyor. Apartmanda şu an itibariyle bir yıkılma tehlikesi yok. Belediye görevlilerimiz, AFAD görevlilerimiz daha ayrıntılı olarak inceleyecekler. Olayın ilk anından itibaren kurumlar kendi alanlarıyla ilgili çalışmalara başladı. Allah daha büyük afetlerden korusun. Vefat eden hemşerimize Allah'tan rahmet yakınlarımız baş sağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.

"DEMREM GİBİ PATLAMA OLDU" Apartman sakinlerinden Sedat Aygül, "Uyanıktım ben, 07.30'u biraz geçiyordu. Lavaboya girdim. Çıkarken bir gümleme sesi duydum alttan, patladı. Büyük ihtimalle kapıcı dairesinden geldi. Görevli kardeşimizi de kaybettik. Olan bu, dağıldı. Deprem gibi bir patlama oldu. Benim dairem işte burası, alt katta da kapıcı dairesi var. Giriş kat" diye konuştu. Patlama anına şahit olan Onur Duyar ise, "O sırada uyanıktım, camdan bakıyordum. 07.40- 07.45 gibi oldu. Yan blokta oldu, baya güçlüydü. Kalorifer peteğinin uçtuğunu gördüm ben" diye konuştu.