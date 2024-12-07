İstanbul Beylikdüzü'nde korkunç bir olay yaşandı. Saat 07.30 sıralarında Adnan Kahveci Mahallesi Topçu Sokaktaki 14 katlı binanın bodrum katında patlama meydana geldi.
APARTMAN GÖREVLİSİ HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre doğal gaz kaynaklı meydana gelen patlamada, apartman görevlisi Nuri Girgin hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı. Patlama nedeniyle binadan kopan moloz parçaları etrafa saçıldı. Bina içerisindeki merdiven boşluğunun camlarının 10'uncu kata kadar kırıldığı öğrenildi. İstanbul Valisi Davut Gül, olay yerine gelerek inceleme ve açıklamalarda bulundu. Ekiplerin olay yerinde çalışmaları sürüyor. Ekipler, enkazda biri ya da birilerinin olma ihtimaline karşı yeraltı görüntüleme cihazı ile arama çalışması yapıyor. Ortam dinlemesinin de yapıldığı binada incelemeler sürüyor.
Bölgede incelemelerde bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, "Bir apartmanımızda patlama meydana geldi. Şu an savcımızla da görüştük. Doğalgazdan olduğu şeklinde bir tahminleri var, ama daha kesin değil. Dolayısıyla patlamanın sebebi ve çalışmalar savcılığımız tarafından bu saat itibari ile devam ediyor. 1 vatandaşımız maalesef vefat etti. 3 vatandaşımız da yaralandı. Yaralılarımızın 2'si ayakta tedavi görürken, diğer yaralımızın hastanede tedavisi devam ediyor. Apartmanda şu an itibariyle bir yıkılma tehlikesi yok. Belediye görevlilerimiz, AFAD görevlilerimiz daha ayrıntılı olarak inceleyecekler. Olayın ilk anından itibaren kurumlar kendi alanlarıyla ilgili çalışmalara başladı. Allah daha büyük afetlerden korusun. Vefat eden hemşerimize Allah'tan rahmet yakınlarımız baş sağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.
"DEMREM GİBİ PATLAMA OLDU"
Apartman sakinlerinden Sedat Aygül, "Uyanıktım ben, 07.30'u biraz geçiyordu. Lavaboya girdim. Çıkarken bir gümleme sesi duydum alttan, patladı. Büyük ihtimalle kapıcı dairesinden geldi. Görevli kardeşimizi de kaybettik. Olan bu, dağıldı. Deprem gibi bir patlama oldu. Benim dairem işte burası, alt katta da kapıcı dairesi var. Giriş kat" diye konuştu. Patlama anına şahit olan Onur Duyar ise, "O sırada uyanıktım, camdan bakıyordum. 07.40- 07.45 gibi oldu. Yan blokta oldu, baya güçlüydü. Kalorifer peteğinin uçtuğunu gördüm ben" diye konuştu.
Patlama yaşanan binanın 3'üncü katında oturan Erkan Aktaş ise, "Patlamanın olduğu binada oturuyorum. Şiddetli bir patlama hissettik. Girişteki dairelerin duvarlarından anladığımız kadarıyla, doğalgaz patlaması olduğunu anladık. Binanın içerisi baya toz dumandı. Patlamanın etkisiyle dairenin giriş kapıları açıktı. Biz dairemizi tahliye ederken giriş kapısının açık olduğunu gördük. Işıldaklarla beraber, toz dumandı merdivenler, o şekilde tahliye ettik binayı. Çok kötüydü. Aradığımız zaman bütün itfaiye olsun, ambulans olsun, hepsi geldi. 5 dakika içinde bütün devletin birimleri buradaydı. 4 kişi evdeydik, apartmanda 43 dairemiz var. Bütün daireler de dolu. Herkes birbirini tanıyor. Çıktığımızda herkes birbirini kontrol etti, hayatta mı değil mi diye. İlk gördüğümüzde hepimiz sağlıklı bir şekilde hayattaydık. Apartman görevlisi rahmetli oldu. 3 yaralımız var hafif şekilde. Bu şekilde atlattık. Gerekli incelemelerden sonra binanın durumunu bildirecekler bize. Giriş katlarda baya hasar var. Üst katlarda çok bir şey yok. Sadece basıncın etkisiyle daire kapıları kullanılamaz durumda. Biz de resmi açıklamaları bekliyoruz şu an" diye konuştu.
Apartman sakinlerinden Ahmet Efe Aktaş ise, "Gerçekten çok korkutucuydu. Uykuda yakalandım ben. İlk başta ne olduğunu şaşırdım. Herkes çığlık çığlığaydı. Patlamayı anlamadım, savaş uçağı, bomba falan bıraktılar savaş çıktı sandım. Baktık deprem de değil, doğalgaz patlaması olmuştu. Can havliyle her şeyi toplayıp çıkalım dedik. Baktık herkes merdivenlerden iniyor. Biz de bir şekilde kendimizi dışarı attık" ifadelerini kullandı.
PATLAMAYA KAPICI NEDEN OLDU
Patlamaya ölen kapıcı Nuri Girgin'in sebep olduğu iddia edildi. İçki sorunu olan Girgin'in eşi tarafından terk edildiği bilgisine ulaşıldı. Girgin'in eşine 'Bu evi yakacağım' diye mesaj attığı da ortaya çıktı.
"3 KİŞİ KALIYORLARDI AİLESİ TERK ETTİ"
Gece saatlerinden itibaren gaz kokusu yayıldığını ve bu durumun apartman sakinleri arasında konuşulduğunu söyleyen Gülizar Doğan, "Gece 02.00'dan saat 04.00'a kadar konuşmuşlar, gaz sızıntısı geliyor diye. Ama hiç kimse hiçbir şekilde İGDAŞ'ı aramıyor. Hiçbir şey söylememişler, uyumuşlar, yatmışlar. Saat 07.35'te gümleme sesi duyduk. Asansör çöktü. Ardından toz bulutları geldi. Çelik kapımız kırıldı şu an çelik kapımız yok, patladı. Yukarıda plastikler var, onlar üzerimize yıkıldı. Her yer toz duman, göz gözü görmedi. Elektrikler kesildi bir anda. Merdivenlerden itfaiye yardımıyla indik, aşağı inemedik yaşlı vardı. Kapıcı diyorlar, güya o yapmış bilmiyoruz ama eşi ve ailesiyle tartıştı deniyor. Ailesi zaten yanında yok, bir gün önceden terk etmiş bunu gitmiş. Arkadaşları varmış sanırım yanında. 3 kişilermiş, o ölmüş. Muhtemelen tartıştı ama tanımıyoruz. 3- 4 aydır buradalar. Mesai saatinde bile bazen içkili görüyorduk ama beklemiyorduk, şaşırdık" dedi.