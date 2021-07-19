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Suriye Milli Ordusu’ndan Bab’da huzur operasyonu: YPG/PKK ve DEAŞ'ın hücrelerine baskın düzenlendi

Suriye Milli Ordusu (SMO), ülkenin kuzeyindeki Bab ilçesinde, terör örgütlerine karşı huzur operasyonu düzenledi. Operasyon kapsamında 40 kişi gözaltına alındı. Haberin detayları...

19.07.2021 18:17 - Son Güncelleme: 19.07.2021 18:46
Suriye Milli Ordusu’ndan Bab’da huzur operasyonu: YPG/PKK ve DEAŞ'ın hücrelerine baskın düzenlendi

Operasyonun Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Bab'da, SMO, terör örgütü YPG/PKK ve DEAŞ hücrelerine yönelik olduğu öğrenildi.

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Suriye Milli Ordusu’ndan Bab’da huzur operasyonu: YPG/PKK ve DEAŞ'ın hücrelerine baskın düzenlendi

Sabah'ın aktardığına göre, milli ordu içerisinde yer alan Kolordu ve yerel askeri polislerin kontrolünde yapılan huzur operasyonunda gözaltına alınan kişilerin, Kurban Bayramı'nda saldırı hazırlığında olduğu ifade edildi.

Suriye Milli Ordusu’ndan Bab’da huzur operasyonu: YPG/PKK ve DEAŞ'ın hücrelerine baskın düzenlendi

Ayrıca huzur operasyonu kapsamında, uyuşturucu kaçakçılarına da baskın düzenlendi.

Suriye Milli Ordusu’ndan Bab’da huzur operasyonu: YPG/PKK ve DEAŞ'ın hücrelerine baskın düzenlendi

Sabaha karşı yapılan operasyonda yakalanan terör örgütü YPG/PKK ve DEAŞ mensubu teröristler tutuklandı.

Suriye Milli Ordusu’ndan Bab’da huzur operasyonu: YPG/PKK ve DEAŞ'ın hücrelerine baskın düzenlendi

Suriye Geçici Hükümetine bağlı SMO, ülkenin kuzeyinde Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatları bölgelerinde, sınırları koruma ve asayiş görevlerinde bulunuyor.