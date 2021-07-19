Suriye Milli Ordusu’ndan Bab’da huzur operasyonu: YPG/PKK ve DEAŞ'ın hücrelerine baskın düzenlendi
Suriye Milli Ordusu (SMO), ülkenin kuzeyindeki Bab ilçesinde, terör örgütlerine karşı huzur operasyonu düzenledi. Operasyon kapsamında 40 kişi gözaltına alındı. Haberin detayları...
19.07.2021 18:17
- Son Güncelleme: 19.07.2021 18:46
Suriye Geçici Hükümetine bağlı SMO, ülkenin kuzeyinde Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatları bölgelerinde, sınırları koruma ve asayiş görevlerinde bulunuyor.