Camilerde Kurban Bayramı coşkusu! Taksim Camii'nde ilk bayram namazı

ANKARA

Başkentte vatandaşlar, Kurban Bayramı namazını kılmak için seccadesini alıp camilere akın etti.

Sabahın erken saatlerinde sokaklarında bayram namazı hareketliliğinin yaşandığı Başkentte, Hacı Bayram Veli ile Kocatepe Camisi, ibadet yapmak isteyenlerin adresi oldu.