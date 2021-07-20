Camilerde Kurban Bayramı coşkusu! Taksim Camii'nde ilk bayram namazı
Türkiye genelinde Kurban Bayramı namazı camilerde cemaatle birlikte kılındı. Koronavirüs önlemleri nedeniyle namazlar mesafeli bir şekilde kılınırken, Türkiye genelinde milyonlarca Müslüman camilere akın etti. Başkan Erdoğan tarafından 28 Mayıs'ta açılan Taksim Camii'ne de çok sayıda kişi akın etti. Taksim Camii'nde ilk kez bir bayram namazı kılındı. İşte Türkiye'den bayram namazı görüntüleri...
20.07.2021 07:16
- Son Güncelleme: 20.07.2021 07:22
Türkiye genelinde 81 ilde vatandaşlar Kurban Bayramı namazını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak kıldı.
ANKARA
Başkentte vatandaşlar, Kurban Bayramı namazını kılmak için seccadesini alıp camilere akın etti.
Sabahın erken saatlerinde sokaklarında bayram namazı hareketliliğinin yaşandığı Başkentte, Hacı Bayram Veli ile Kocatepe Camisi, ibadet yapmak isteyenlerin adresi oldu.