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Camilerde Kurban Bayramı coşkusu! Taksim Camii'nde ilk bayram namazı

Türkiye genelinde Kurban Bayramı namazı camilerde cemaatle birlikte kılındı. Koronavirüs önlemleri nedeniyle namazlar mesafeli bir şekilde kılınırken, Türkiye genelinde milyonlarca Müslüman camilere akın etti. Başkan Erdoğan tarafından 28 Mayıs'ta açılan Taksim Camii'ne de çok sayıda kişi akın etti. Taksim Camii'nde ilk kez bir bayram namazı kılındı. İşte Türkiye'den bayram namazı görüntüleri...

20.07.2021 07:16 - Son Güncelleme: 20.07.2021 07:22
Camilerde Kurban Bayramı coşkusu! Milyonlarca Müslüman bayram namazını birlikte kıldı

Türkiye genelinde 81 ilde vatandaşlar Kurban Bayramı namazını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak kıldı.

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Camilerde Kurban Bayramı coşkusu! Milyonlarca Müslüman bayram namazını birlikte kıldı

Sabahın erken saatlerinde camilere gelen çok sayıda vatandaş, hijyen kuralları kapsamında içeri alındı.

Camilerde Kurban Bayramı coşkusu! Milyonlarca Müslüman bayram namazını birlikte kıldı

Sosyal mesafe kuralına uyarak camide ve avlusunda saf tutan vatandaşlar, verilen vaazı dinleyerek edilen dualara "Amin" dedi.

Camilerde Kurban Bayramı coşkusu! Milyonlarca Müslüman bayram namazını birlikte kıldı

Vaazın ardından cemaat bayram namazını kıldı.

Camilerde Kurban Bayramı coşkusu! Milyonlarca Müslüman bayram namazını birlikte kıldı

ANKARA
Başkentte vatandaşlar, Kurban Bayramı namazını kılmak için seccadesini alıp camilere akın etti.

Sabahın erken saatlerinde sokaklarında bayram namazı hareketliliğinin yaşandığı Başkentte, Hacı Bayram Veli ile Kocatepe Camisi, ibadet yapmak isteyenlerin adresi oldu.