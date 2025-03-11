Süper Loto çekiliş sonuçları ve sorgulama ekranı; 11 Mart 2025 Salı Süper Loto sonuçları!

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto çekilişi, 11 Mart 2025 Salı günü saat 21:30'da gerçekleştirildi.
11 Mart 2025 Salı Süper Loto kazandıran numaraları:
4-6-8-27-35-43
Süper Loto oynayan vatandaşlar, bilet sonuçlarını kolayca sorgulayabilirler. Çekiliş tamamlandıktan sonra kazanan numaralar millipiyangoonline.com üzerinden duyurulacak. Biletinize ikramiye çıkıp çıkmadığını öğrenmek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:
Milli Piyango Online web sitesine giriş yapın.
Süper Loto sonuçları bölümüne tıklayın.
Bilet numaranızı veya oynadığınız numaraları girerek sorgulama yapın.
Kazanıp kazanmadığınızı öğrenin.
Ayrıca, MPİ'nin resmi mobil uygulaması üzerinden de sonuçlara kolayca ulaşabilirsiniz.
SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
Fotoğraflar: Milli Piyango