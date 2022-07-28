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Haberler Güncel SUNGUR Silah Sistemi'nin ilk kafilesi teslim edildi

SUNGUR Silah Sistemi'nin ilk kafilesi teslim edildi

Yerli ve milli savunma sanayiinde atılan adımlar hem Türk Silahlı Kuvvetleri'ni güçlendiriyor, hem de Türkiye'nin ihraç kalemlerinden biri olarak ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Savunma sanayiinde yerlilik oranını yüzde 20'lerden yüzde 80'lere çeken Türkiye, dünyanın gıptayla baktığı ürünlerine peş peşe yenilerini ekliyor. Bunlardan biri de Sungur oldu. Platformlardan sonra tek er tarafından omuzdan atılan versiyonuyla da Mehmetçiğin hizmetine giren Sungur, uluslararası savunma sanayii şirketleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Sungur gibi gururlandıran savunma sanayii ürünleri saymakla bitmiyor. İşte Türkiye'nin gururu ürünler....

28.07.2022 11:15 - Son Güncelleme: 28.07.2022 11:30
SUNGUR Silah Sistemi’nin ilk kafilesi teslim edildi

Portatif hava savunma füze sistemi SUNGUR, platformlardan sonra tek er tarafından omuzdan atılan versiyonuyla da Mehmetçiğin hizmetine girdi.

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SUNGUR Silah Sistemi’nin ilk kafilesi teslim edildi

Portatif özelliğiyle kara, hava ve deniz platformlarına entegre edilebilen Sungur Kısa Menzilli Hava Savunma Füze Sistemi, hareketli atış yeteneklerine sahip.

SUNGUR Silah Sistemi’nin ilk kafilesi teslim edildi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, insansız hava aracı (İHA), jetler ve helikopterlere karşı etkili olan SUNGUR Silah Sistemi'nin ilk kafilesini Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) teslim ettiklerini bildirdi.

SUNGUR Silah Sistemi’nin ilk kafilesi teslim edildi

Demir, şunları kaydetti:
İHA'lar, jetler ve helikopterlere karşı etkili olan SUNGUR Silah Sistemi'nin ilk kafilesini TSK'ye teslim ettik. Hayırlı olsun.

SUNGUR Silah Sistemi’nin ilk kafilesi teslim edildi

SUNGUR Silah Sistemi, muadillerine göre daha uzun menzili ve düşman unsurlara gözün görme mesafesinden daha uzak mesafeden kilitlenme imkanı sunan, aldatmaya yönelik karşı tedbirlere dayanıklı Görüntüleyici Kızılötesi Arayıcı Başlığı ile öne çıkıyor.

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