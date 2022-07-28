SUNGUR Silah Sistemi'nin ilk kafilesi teslim edildi
Yerli ve milli savunma sanayiinde atılan adımlar hem Türk Silahlı Kuvvetleri'ni güçlendiriyor, hem de Türkiye'nin ihraç kalemlerinden biri olarak ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Savunma sanayiinde yerlilik oranını yüzde 20'lerden yüzde 80'lere çeken Türkiye, dünyanın gıptayla baktığı ürünlerine peş peşe yenilerini ekliyor. Bunlardan biri de Sungur oldu. Platformlardan sonra tek er tarafından omuzdan atılan versiyonuyla da Mehmetçiğin hizmetine giren Sungur, uluslararası savunma sanayii şirketleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Sungur gibi gururlandıran savunma sanayii ürünleri saymakla bitmiyor. İşte Türkiye'nin gururu ürünler....
Portatif hava savunma füze sistemi SUNGUR, platformlardan sonra tek er tarafından omuzdan atılan versiyonuyla da Mehmetçiğin hizmetine girdi.
Portatif özelliğiyle kara, hava ve deniz platformlarına entegre edilebilen Sungur Kısa Menzilli Hava Savunma Füze Sistemi, hareketli atış yeteneklerine sahip.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, insansız hava aracı (İHA), jetler ve helikopterlere karşı etkili olan SUNGUR Silah Sistemi'nin ilk kafilesini Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) teslim ettiklerini bildirdi.
Demir, şunları kaydetti:
İHA'lar, jetler ve helikopterlere karşı etkili olan SUNGUR Silah Sistemi'nin ilk kafilesini TSK'ye teslim ettik. Hayırlı olsun.
SUNGUR Silah Sistemi, muadillerine göre daha uzun menzili ve düşman unsurlara gözün görme mesafesinden daha uzak mesafeden kilitlenme imkanı sunan, aldatmaya yönelik karşı tedbirlere dayanıklı Görüntüleyici Kızılötesi Arayıcı Başlığı ile öne çıkıyor.