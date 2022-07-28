120, 180 ve 240 ay vade, %10 peşinatla ev sahibi olma fırsatı! Hükümet düğmeye bastı! Ev hayali kuran milyonlarca kişiye müjde! 1.442 TL taksitle...

HAZİNE ARAZİLERİ VATANDAŞA AÇILIYOR

Hükümet Hazine arazilerini de uygun koşullarda konut yapımı için vatandaşa açacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Konya, Adana gibi konut fiyatlarının daha çok arttığı şehirlerde ihtiyaca ve talebe göre sayıyı belirleyecek. Hazine arazileri evi olmayan vatandaşlara verilecek.