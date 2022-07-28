120, 180 ve 240 ay vade, %10 peşinatla ev sahibi olma fırsatı! Hükümet düğmeye bastı! Ev hayali kuran milyonlarca kişiye müjde! 1.442 TL taksitle...
Ev almak isteyen yüz binlerce vatandaşı ilgilendiriyor. Ucuz ev ile ilgili son dakika gelişmesi. Hükümet ev fiyatları ve kiralardaki fahiş artıştan mağdur olan vatandaşlar için düğmeye bastı. Dar gelirli vatandaşlar, uygun taksitlerle ev sahibi yapılacak. Peki, ucuz konut nasıl alınır? İşte detaylar...
28.07.2022 09:22 - Son Güncelleme: 28.07.2022 09:22
CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜĞÜ
Sabah'tan Seda Tabak'ın haberine göre; Ankara Çankaya İleri Mahallesi'nde gerçekleştirilen kentsel dönüşüm projesinin temel atma töreninde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini 81 ilde başlatacaklarını belirtti.
HAZİNE ARAZİLERİ VATANDAŞA AÇILIYOR
Hükümet Hazine arazilerini de uygun koşullarda konut yapımı için vatandaşa açacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Konya, Adana gibi konut fiyatlarının daha çok arttığı şehirlerde ihtiyaca ve talebe göre sayıyı belirleyecek. Hazine arazileri evi olmayan vatandaşlara verilecek.