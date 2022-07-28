İŞKUR 80 bin kişi alacak! 81 ilden başvurular açıldı! 807 bin kişiye iş buldu! Sıra sizde olabilir! | iskur.gov.tr güncel iş ilanları 2022
Personel açığı olan firmalar güncel işçi alımı ilanlarını Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden iş arayanlara aktardı. Peki, İŞKUR personel alımı ne zaman? İŞKUR personel alımı başvuru şartları neler? İşte merak edilenler...
Özgeçmiş menüsünden eğitim, iş tercihleri, deneyim gibi girilmesi gereken zorunlu ve isteğe bağlı bilgileri girmeniz gerekmektedir.
Öğrenim bilgilerinizi ve meslek bilgilerinizi girmeniz zorunludur. Birden fazla girilebilen bilgilerinizi girerken "ekle" komutunu kullanarak, her bir bilgiyi tek tek eklemeniz gerekmektedir. Örneğin: okul bilginizi girerken, bitirmiş olduğunuz her bir okulun (ilk, orta, üniversite, v.b) öğrenim seviyesi, adı, bölümü, başlama ve bitirme yıllarını girdikten sonra, "ekle" komutunu kullanarak kayıt bilgilerinize ekleyebilirsiniz. "ekle" komutunu kullanmadığınız takdirde, girmiş olduğunuz bilgiler kaydedilmeyecektir.
İŞKUR KİMLER BAŞVURABİLİR?
Özgeçmişinizde eğitim ve meslek bilgileri girilmeden kaydınız aktife alınmamaktadır. İş arayanların Kurumumuza kayıt yaptırabilmeleri için 14 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. Kayıt için beyan esas alınır. Beyanların gerçek dışı olmasından Kuruma hiçbir sorumluluk yüklenemez.