İŞKUR 80 bin kişi alacak! 81 ilden başvurular açıldı! 807 bin kişiye iş buldu! Sıra sizde olabilir! | iskur.gov.tr güncel iş ilanları 2022

Özgeçmiş menüsünden eğitim, iş tercihleri, deneyim gibi girilmesi gereken zorunlu ve isteğe bağlı bilgileri girmeniz gerekmektedir.

Öğrenim bilgilerinizi ve meslek bilgilerinizi girmeniz zorunludur. Birden fazla girilebilen bilgilerinizi girerken "ekle" komutunu kullanarak, her bir bilgiyi tek tek eklemeniz gerekmektedir. Örneğin: okul bilginizi girerken, bitirmiş olduğunuz her bir okulun (ilk, orta, üniversite, v.b) öğrenim seviyesi, adı, bölümü, başlama ve bitirme yıllarını girdikten sonra, "ekle" komutunu kullanarak kayıt bilgilerinize ekleyebilirsiniz. "ekle" komutunu kullanmadığınız takdirde, girmiş olduğunuz bilgiler kaydedilmeyecektir.