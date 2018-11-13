Sultanahmet Meydanı'nda bir ilk! Göreve başladılar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan Atlı Birlik Grup Amirliği ilk devriyesini Sultanahmet Meydanı'nda yaptı. Meydanda toplananların yoğun ilgi gösterdiği atlı birliğin, İstanbul'un tarihi, turistik mekanlarında görev alarak, önleyici hizmette bulunacağı belirtildi.

13 Kasım 2018 Salı, 16:12:18 Güncelleme: 16:45:45
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Sultanahmet Meydanında bir ilk! Göreve başladılar

Sultanahmet Meydanı'nda düzenlenen törenle görevlerine başlayan atlı birlik, meydanda bulunan turistlerin ve vatandaşların yoğun ilgisini çekti.

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Sultanahmet Meydanında bir ilk! Göreve başladılar

Ayasofya önünden ilk devriyesine çıkan atlı polisler Sultanahmet Meydanı'nı dolaştıktan sonra tekrar Ayasofya önüne geldi.

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Sultanahmet Meydanında bir ilk! Göreve başladılar

Bazıları atlı birlik ile fotoğraf çekildi. Meydandakiler atlı birliğin göreve başlamasından memnun olduklarını belirtti.

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Sultanahmet Meydanında bir ilk! Göreve başladılar

İLK OLARAK SULTANAHMET MEYDANI'NDA GÖREV ALACAKLAR

Atlı Birlik, ilk görevine Sultanahmet Meydanı'nda çıktığı devriye ile başladı.

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Sultanahmet Meydanında bir ilk! Göreve başladılar

İlk etapta sadece Sultanahmet Meydanı'nda görev alacak birlikte 4 atlı polis görev alıyor.

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