Sultanahmet Meydanında bir ilk! Göreve başladılar

Sultanahmet Meydanı'nda bir ilk! Göreve başladılar
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan Atlı Birlik Grup Amirliği ilk devriyesini Sultanahmet Meydanı'nda yaptı. Meydanda toplananların yoğun ilgi gösterdiği atlı birliğin, İstanbul'un tarihi, turistik mekanlarında görev alarak, önleyici hizmette bulunacağı belirtildi.
13 Kasım 2018 Salı, 16:12:18 Güncelleme: 16:45:45
Sultanahmet Meydanı'nda düzenlenen törenle görevlerine başlayan atlı birlik, meydanda bulunan turistlerin ve vatandaşların yoğun ilgisini çekti.
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