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Sultanahmet Meydanı'nda atlı polisler göreve başladı

13 Kasım 2018, Salı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan Atlı Birlik Grup Amirliği ilk devriyesini Sultanahmet Meydanı'nda yaptı. Meydanda toplananların yoğun ilgi gösterdiği atlı birliğin, İstanbul'un tarihi, turistik mekanlarında görev alarak, önleyici hizmette bulunacağı belirtildi.


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