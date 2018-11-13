İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan Atlı Birlik Grup Amirliği ilk devriyesini Sultanahmet Meydanı'nda yaptı. Meydanda toplananların yoğun ilgi gösterdiği atlı birliğin, İstanbul'un tarihi, turistik mekanlarında görev alarak, önleyici hizmette bulunacağı belirtildi.
Sultanahmet Meydanı'nda atlı polisler göreve başladı13 Kasım 2018, Salı
- Yerli ve milli BORA-12 ABD ve İngiltere'yi geride bıraktı!
- Denizli'de pamuk şekerleri ayağıyla ezen zabıta memuru görevinden alındı
- Atatürk heykeline çıkan şahısa linç girişimi
- Antalya'da yasak aşk cinayeti: Öldürdüğü kişinin kuzenini kaçırdı
- Sultanahmet Meydanı'nda atlı polisler göreve başladı
- Silahlı saldırıya uğrayan Sendika Başkanı Abdullah Karacan hayatını kaybetti!
- 90 metrelik ödüllü kuleden ilk canlı yayın
- İşte Kılıçdaroğlu’nun övdüğü belediyeler
- Tekirdağ'da Atatürk Anıtı'na baltalı saldırı
- Dünyada ilk kez yapılacak! Tarih netleşti
- İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu'nun açılış tarihi belli oldu
- Beşiktaş'ta İETT otobüsü duvara çarptı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.