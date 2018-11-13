Haliç'te bu manzarayı görenler telefonlarına sarıldı

Haliç'te bulunan Atatürk, Galata ve Haliç Metro köprüleri gece saat 02.30'da bir saatliğine yaya ve araç tradiğine kapatılarak deniz trafiğine açıldı.

13 Kasım 2018 Salı, 07:25:35 Güncelleme: 07:29:59
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Haliçte bu manzarayı görenler telefonlarına sarıldı
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Haliçte bu manzarayı görenler telefonlarına sarıldı

Atatürk, Galata ve Haliç Metro köprüleri bu gece bir saatliğine yaya ve araç trafiğine kapatılarak deniz trafiğine açıldı.

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Haliçte bu manzarayı görenler telefonlarına sarıldı

Atatürk, Galata ve Haliç Metro köprüleri bu gece bir saatliğine yaya ve araç trafiğine kapatılarak deniz trafiğine açıldı.

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Haliçte bu manzarayı görenler telefonlarına sarıldı

Köprülerin deniz trafiğine açılması nedeniyle sürücü ve yayalar, Haliç Köprüsü'nü kullanabilecek.

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Haliçte bu manzarayı görenler telefonlarına sarıldı

Köprülerin açılış görüntüsünü gören vatandaşlar ise telefonlarına sarılarak bu anı ölümsüzleştirdi.

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