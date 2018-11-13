Haliçte bu manzarayı görenler telefonlarına sarıldı

Haliç'te bu manzarayı görenler telefonlarına sarıldı
Haliç'te bulunan Atatürk, Galata ve Haliç Metro köprüleri gece saat 02.30'da bir saatliğine yaya ve araç tradiğine kapatılarak deniz trafiğine açıldı.
13 Kasım 2018 Salı, 07:25:35
Güncelleme: 07:29:59
Atatürk, Galata ve Haliç Metro köprüleri bu gece bir saatliğine yaya ve araç trafiğine kapatılarak deniz trafiğine açıldı.
Atatürk, Galata ve Haliç Metro köprüleri bu gece bir saatliğine yaya ve araç trafiğine kapatılarak deniz trafiğine açıldı.
Köprülerin deniz trafiğine açılması nedeniyle sürücü ve yayalar, Haliç Köprüsü'nü kullanabilecek.
Köprülerin açılış görüntüsünü gören vatandaşlar ise telefonlarına sarılarak bu anı ölümsüzleştirdi.