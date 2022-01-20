Süleyman Ekici'nin CHP'li Marmaris Belediyesi'nin 'işgalci' baskısı yüzünden kendini yakmıştı! Belgeler ortaya çıktı: Meğer Ekici...
CHP'li Marmaris Belediyesi zabıtalarının tacizlerine dayanamayan esnaf Süleyman Ekici cinnet getirip kendini yaktı. Hayatını kaybeden Süleyman Ekici'nin oğlu ve kızı duruma isyan ederek gerçekleri gözler önüne serdi. Babası adına depoyu kiralayan Süleyman Ekici'nin oğlu Nuri Ekici, söz konusu alanla ilgili Marmaris Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 1 Aralık 2021'de verdiği Kapı Numarası evrakıyla Esnaf Odası ve Vergi Dairesi kayıtlarını, Tapu Senedini, Kira Kontratını paylaştı.
CHP'li Marmaris Belediyesi'nin boşaltmasını istediği depoda, zabıtaların yanında üzerine benzin dökerek kendini yakan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden mangal kömürü satıcısı Süleyman Ekici'nin (63) 112 Acil Servisi'nde çalışan kızı Gizem Ekici, acısını ve isyanını dile getirdi. Öte yandan, sosyal medyadan yapılan eleştirilerin yanı sıra belediyenin, tepki telefonlarına cevap vermediği iddia edildi.
ZABITALARA İSYAN ETTİ
Gizem Ekici, babasının cinnet getirecek bir insan olmadığını belirterek, "Hayatında ne zorluklarla karşılaştı, hepsini atlattı. O depoyu şahıstan kiraladılar ve bir yıllık peşin verdiler. Marmaris Belediyesi'nin dediği gibi 5-6 ton değil 150 ton kömür var orada" ifadelerini kullandı.
Marmaris Belediyesi'nin kendisini twitter'den engellediğini de açıklayan Ekici, "Ben 112'de çalışıyorum. İntihar etmek isteyen insanları ikna etmeye çalışırız.
"BELEDİYEYE DAVA AÇACAĞIZ"
Yeni Asır'ın haberine göre; Süleyman Ekici'nin belediye tarafından iddia edildiği gibi "İşgalci" değil, "Esnaf" olduğu ortaya çıktı. Ekici'nin canına kıymasının ardından Marmaris Belediyesi'nin yaptığı açıklamada, "Alanda işgalci olduğu tespit edilen ve kömürlerini koyan Süleyman Ekici isimli vatandaşımıza sözlü uyarıda bulunularak" ifadesi kullanılmıştı.