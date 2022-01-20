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Haberler Güncel HAVA DURUMU | İstanbul'a yeni kar uyarısı! Daha da kuvvetli gelecek! İşte il il hava durumu

HAVA DURUMU | İstanbul'a yeni kar uyarısı! Daha da kuvvetli gelecek! İşte il il hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, dün başlayan ve tüm yurdu etkisi altına alan kar yağışı hakkında yeni bir uyarıda bulundu. Buna göre, İstanbul cuma gününden itibaren yeni bir yağışlı havanın etkisi altına girecek. İstanbul'da yarın akşam başlaması beklenen kar yağışının 4 gün sürmesi bekleniyor. Peki hava nasıl olacak? İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava durumu nasıl? İşte il il hava durumu

20.01.2022 08:52 - Son Güncelleme: 20.01.2022 09:05
HAVA DURUMU | İstanbul’a yeni kar uyarısı! Daha da kuvvetli gelecek! İşte il il hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun (G. Antep ve Kilis hariç) aralıklı karla karışık yağmur ve Kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trabzon'un doğusu, Rize, Artvin'in kıyı kesimleri, Van'ın güneyi ve Hakkari çevreleri ile bu akşam saatlerinde Kastamonu kıyıları, Sinop, Bingöl, Diyarbakır, Bitlis, Siirt, Şırnak ve Batman çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

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HAVA DURUMU | İstanbul’a yeni kar uyarısı! Daha da kuvvetli gelecek! İşte il il hava durumu

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Trabzon'un doğusu, Rize, Artvin'in kıyı kesimleri, Van'ın güneyi ve Hakkari çevreleri ile bu akşam saatlerinde Kastamonu kıyıları, Sinop, Bingöl, Diyarbakır, Bitlis, Siirt, Şırnak ve Batman çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, tipi şeklinde yağış, çığ riski, sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

HAVA DURUMU | İstanbul’a yeni kar uyarısı! Daha da kuvvetli gelecek! İşte il il hava durumu

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgârın, Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli, Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi ile çatı uçması gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

HAVA DURUMU | İstanbul’a yeni kar uyarısı! Daha da kuvvetli gelecek! İşte il il hava durumu

ZİRAİ DON UYARISI

Ege ve Akdeniz bölgelerinde kıyılarda hafif, iç kesimlerinde orta kuvvette, yükseklerinde kuvvetli zirai don olayı beklendiğinden çiftçilerimizin ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

HAVA DURUMU | İstanbul’a yeni kar uyarısı! Daha da kuvvetli gelecek! İşte il il hava durumu

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

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