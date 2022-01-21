Meteoroloji ‘İzlanda kışı’ dedi araç sahiplerini kış lastiği telaşı aldı! İstanbul’da kar yağışı uyarısının ardından…

"ANADOLU'DA SÜRÜCÜLER BU ŞARTLARI HAFİFE ALIYOR"

Kış lastiğinden kaynaklı meydana gelen kazaların Anadolu'da daha fazla meydana geldiğini dile getiren Büyükçınar, "Genelde metropollere baktığımız zaman sürücülerin kurallara daha fazla uyduğunu görüyoruz ancak Anadolu'da sürücüler bu şartları trafik olmadığını düşünerek daha hafife alıyor gibi geliyor. Yolda kalmamaları ve başka kazalara sebep olmamaları için mutlaka kış lastiklerini taktırmaları gerekiyor. Diğer yandan kış lastiğim var diye de araba hemen olduğu yerde durmuyor. O bakımdan bu tip hava şartlarında takip mesafemizi arttıracağız" diye konuştu.