Suç örgütü elebaşı Sedat Peker aleyhine videolar çeken Cenk Çelik'i sokak ortasında vuran saldırgan yurt dışına kaçarken Edirne'de yakalandı
İstanbul'un Ümraniye ilçesinde sokakta yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğrayan ve Sedat Peker ile ilgili paylaştığı videolarla gündem olan Cenk Çelik'i yaralayan şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Sahte kimlikle gezdiği öne sürülen şüpheli Özgür B. yurtdışına kaçmak isterken Edirne'de gözaltına alındı. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Özgür B.'nin 2 Ağustos'ta Adana'da işlenen bir cinayetten de aranmasının olduğu öne sürüldü.
22.09.2022 14:44 - Son Güncelleme: 22.09.2022 14:44
Olay, Ümraniye Atatürk Mahallesi Bülbül Sokak'ta 17 Eylül günü saat 14.30 sıralarında meydana geldi.
Cenk Çelik'i vuran saldırgan kaçarken yakalandı VİDEO
İddiaya göre, 48 yaşında olan Cenk Çelik'e sokakta yürüdüğü sırada arkasından gelen bir şahıs silahını çıkarıp ateş etmeye başladı.