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Suç örgütü elebaşı Sedat Peker aleyhine videolar çeken Cenk Çelik'i sokak ortasında vuran saldırgan yurt dışına kaçarken Edirne'de yakalandı

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde sokakta yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğrayan ve Sedat Peker ile ilgili paylaştığı videolarla gündem olan Cenk Çelik'i yaralayan şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Sahte kimlikle gezdiği öne sürülen şüpheli Özgür B. yurtdışına kaçmak isterken Edirne'de gözaltına alındı. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Özgür B.'nin 2 Ağustos'ta Adana'da işlenen bir cinayetten de aranmasının olduğu öne sürüldü.

22.09.2022 14:44 - Son Güncelleme: 22.09.2022 14:44
Suç örgüyü elebaşı Sedat Peker aleyhine videolar çeken Cenk Çelik’i sokak ortasında vuran saldırgan yurt dışına kaçarken Edirne’de yakalandı

Olay, Ümraniye Atatürk Mahallesi Bülbül Sokak'ta 17 Eylül günü saat 14.30 sıralarında meydana geldi.

Cenk Çelik'i vuran saldırgan kaçarken yakalandı VİDEO

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Suç örgüyü elebaşı Sedat Peker aleyhine videolar çeken Cenk Çelik’i sokak ortasında vuran saldırgan yurt dışına kaçarken Edirne’de yakalandı

İddiaya göre, 48 yaşında olan Cenk Çelik'e sokakta yürüdüğü sırada arkasından gelen bir şahıs silahını çıkarıp ateş etmeye başladı.

Suç örgüyü elebaşı Sedat Peker aleyhine videolar çeken Cenk Çelik’i sokak ortasında vuran saldırgan yurt dışına kaçarken Edirne’de yakalandı

Kurşunların hedefi olan Çelik kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden hızla kaçtı.

Suç örgüyü elebaşı Sedat Peker aleyhine videolar çeken Cenk Çelik’i sokak ortasında vuran saldırgan yurt dışına kaçarken Edirne’de yakalandı

Kafasına isabet eden 2 kurşunla ağır yaralanan şahsa, ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.

Suç örgüyü elebaşı Sedat Peker aleyhine videolar çeken Cenk Çelik’i sokak ortasında vuran saldırgan yurt dışına kaçarken Edirne’de yakalandı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

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