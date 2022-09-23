BEDAŞ duyurdu! Hafta sonu 20 ilçede 8 saat boyunca sürecek planlı elektrik kesintisi yaşanacak! İşte ilçe ilçe tüm detaylar
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), İstanbul'da 24 Eylül Cumartesi günü 20 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacağını açıkladı. İşte ilçe ilçe kesinti olacak yerler...
ARNAVUTKÖY
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilçe MERKEZ-İSLAMBEY Mah. BAHARİYE, BAŞEĞMEZ, BEHRAMŞAH, CİVAN, FEVZİYE, GALİP, SALİM, ÇERKEZ SK. bölgelerinde 24092022 09:30:00 - 24092022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilçe MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ Mah. BAŞÖZ, BİRTAN, DÜLDÜL, FİLİKA, SEMİH, İNCE SK. EYÜPSULTAN ilçe MERKEZ-AKŞEMSETTİN Mah. LEYLAK SK. bölgelerinde 24092022 09:00:00 - 24092022 14:00:00 saatleri arasında Yatırım Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
AVCILAR
İSTANBUL AVCILAR ilçe MERKEZ-MERKEZ Mah. BEKÇİ, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), FATİH, KANDİL, KASAPOĞLU, KATİP AHMET, MARMARA, MENEKŞE, NAMIK KEMAL, REŞİTPAŞA, TALİMHANE, YAZAR, YENİYOL, ÇİĞDEM, ÖZARI, ŞAMLI SK. bölgelerinde 24092022 09:00:00 - 24092022 17:00:00 saatleri arasında AboneŞube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL AVCILAR ilçe MERKEZ-GÜMÜŞPALA Mah. ALSANCAK, KARAYOLLARI SK. bölgelerinde 24092022 09:00:00 - 24092022 12:00:00 saatleri arasında AboneŞube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.