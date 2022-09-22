Suç örgütü elebaşı Sedat Peker’in sağ kolu Emre Olur Arnavutluk’ta paketlenmişti! Emre Olur’un ifadesi ortaya çıktı

"İLK TANIŞMAMIZ TELEVİZYON YAYINLARI ARACILIĞI İLE OLDU"

Sedat Peker ile ilk tanışmasının Flash TV'deki yayınlar nedeniyle Peker'in kendisini araması üzerine olduğunu belirten Olur, "Benim kendisine sempatimden kaynaklı olarak ara ara görüşmelerimiz oldu. Daha sonraki süreçte kendisinin yurtdışına gitmesi üzerine yayımladığı videolar ve tweet'ler sırasında bana kendisine 'dijital tecrit uygulandığını' söyleyerek WhatsApp üzerinden bir kısım tweet dizisini atarak kendi hesabımdan yayınlamamı istedi. Geçmişte kendisine olan muhabbetim nedeniyle, kıramadım. Bu tweet'leri kendi hesabımdan yayınladım. Peker'in çevresinde olan ve bana sorulan isimlerin bir kısmı koruma ekibinde olan şahıslardır. Bu şahısların bir kısmı ile kısmen irtibatım vardı" dedi. Olur, irtibatlı olduğu isimleri emniyet ifadesinde verdiğini aktardı.