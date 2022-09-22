Suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in sağ kolu Emre Olur Arnavutluk'ta paketlenmişti! Emre Olur'un ifadesi ortaya çıktı
Suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in Arnavutluk'ta yakalanan sağ kolu Emre Olur'un ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde Sedat Peker'in lehine attığı tweetlerle ilgili konuşan Olur paçayı kurtarmak için "Cahilliğimden yaptım" dedi.
Türkiye'de hakkında suç örgütü liderliği suçlamasıyla yakalama kararı bulunan Sedat Peker'in sağ kolu ve basın danışmanı Emre Olur, Arnavutluk'ta yakalanmasının ardından geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye getirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen ve ilk sorgulaması burada yapılan Olur, işlemlerinin bitmesinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.
"CAHİLLİĞİMDEN YAPTIM"
İfadesinde Sedat Peker'in lehine attığı tweetlerle ilgili konuşan Olur "Tweet'lerimi cahillik neticesinde attığımı kabul ediyorum. Bu tweet atma eylemlerinin suç niteliği olabileceğini değerlendirmediğim için bu şekilde cahilliğimden tweet atmış oldum" ifadelerini kullandı.
"İLK TANIŞMAMIZ TELEVİZYON YAYINLARI ARACILIĞI İLE OLDU"
Sedat Peker ile ilk tanışmasının Flash TV'deki yayınlar nedeniyle Peker'in kendisini araması üzerine olduğunu belirten Olur, "Benim kendisine sempatimden kaynaklı olarak ara ara görüşmelerimiz oldu. Daha sonraki süreçte kendisinin yurtdışına gitmesi üzerine yayımladığı videolar ve tweet'ler sırasında bana kendisine 'dijital tecrit uygulandığını' söyleyerek WhatsApp üzerinden bir kısım tweet dizisini atarak kendi hesabımdan yayınlamamı istedi. Geçmişte kendisine olan muhabbetim nedeniyle, kıramadım. Bu tweet'leri kendi hesabımdan yayınladım. Peker'in çevresinde olan ve bana sorulan isimlerin bir kısmı koruma ekibinde olan şahıslardır. Bu şahısların bir kısmı ile kısmen irtibatım vardı" dedi. Olur, irtibatlı olduğu isimleri emniyet ifadesinde verdiğini aktardı.
"BASINDA ÇIKAN YAYINLARDAN ALINTI YAPTIM"
Sedat Peker'in bayramlardaki yardımlarına ilişkin olarak ise Olur savcılık ifadesinde, "Kendi hesabımdan yayınladığım görselleri yerel ve ulusal basından alarak, kendi hesabımda haber niteliğinde yayınladım. Bunu ilk önce ben yayınlamış değilim. Basında çıkan yayınlardan alıntı yaptım" sözlerini kullandı.
"TÜRKİYE'YE KENDİ İSTEĞİMLE GELMEK İSTEDİM"
Sedat Peker ile tanıştıktan sonra örgütsel herhangi bir eylem iştiraki olmadığını öne süren Olur, Peker'in yurtdışına kaçmasının ardından Karadağ ve Makedonya'da kendisiyle beraber yaklaşık 7,5 ay kaldığını belirtti.