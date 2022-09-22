Meteoroloji uyardı! Daha da soğuyacak! İstanbul dahil 24 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı! 22-25 Eylül HAVA DURUMU | Fırtınaya hazırlanın..

MGM UYARDI

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Marmara'nın doğusu, Karadeniz kıyıları, Kastamonu, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Sivas ve Osmaniye çevreleri ile Kırklareli kıyıları, Yozgat ve Kayseri'nin doğu ilçeleri, Adana'nın kuzey ve doğusu, Hatay kıyıları ve Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Doğu Akdeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.