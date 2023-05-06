Şu meydan ülkeyi size '7'rir mi! Akşener ve Yavaş'ı hüsrana uğratan Kayseri Başkan Erdoğan'ı el üstünde karşıladı: Yok böyle rekor
Kandil'le dar alanda paslaşmalar yapan, cumhurbaşkanlığı makamını bölücülerin yıkım masasına pazarlık malzemesi haline getiren 7'li koalisyon meydan tokadı yemeye devam ediyor. Bu durumun son örneği Kayseri'de bir kez daha tescillendi. Geride bıraktığımız günlerde Meral Akşener ve Mansur Yavaş ikilisi Kayseri'de miting düzenlemiş, beklenen kalabalık sağlanamayınca 7'li koalisyon büyük hüsrana uğramıştı. Aynı Kayseri bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ağırladı, ellerinde bayrak dillerinde 'Erdoğan' sloganları olan milli irade rekor kırdı. Erdoğan konuya ilişkin, "Şu anda bu meydan rekor kırdı, 135 bin kişi burada. Bay bay Kemal, Kayseri ne diyor?" dedi.
06.05.2023 15:57 - Son Güncelleme: 06.05.2023 16:33
Türkiye, ikinci yüzyılının en önemli dönemeci olan 14 Mayıs 2023 seçimleri için gün sayıyor.
Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan olarak karşımıza çıkarken, 7'li koalisyon binbir kavga ve dövüşün gölgesinde Kemal Kılıçdaroğlu isminde mutabık kaldı.
Kılıçdaroğlu HDPKK desteğini arkasına aldı, HDPKK Kılıçdaroğlu için oy dilenciliğine başladı. İş öyle bir boyut kazandı ki Kandil'deki PKK elebaşları "Kılıçdaroğlu'na oy verin yoksa iç savaş çıkartırız" tehditleri savurmaya başladı.
Geride bıraktığımız günlerde Meral Akşener ve Mansur yavaş ikilisi Kayseri'de miting düzenledi. Ancak bu mitingde beklenen kalabalık sağlanamadı, Kandil'le dar alanda kısa paslaşmalar yapan 7'li koalisyon büyük hüsrana uğradı.