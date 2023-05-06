6,7,8 Mayıs 2023 HAVA DURUMU raporu! YAZLIKLARI GERİ KOYUN! 12 ile SARI KOD uyarısı! Sel, su baskını, yıldırım düşmesi, çatı uçması, sağanak...

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; İç Ege ve Göller Yöresi ile Çanakkale, Balıkesir ve Bursa çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.