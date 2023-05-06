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Haberler Güncel 6,7,8 Mayıs 2023 HAVA DURUMU raporu! YAZLIKLARI GERİ KOYUN! 12 ile SARI KOD uyarısı! Sel, su baskını, yıldırım düşmesi, çatı uçması, sağanak...

6,7,8 Mayıs 2023 HAVA DURUMU raporu! YAZLIKLARI GERİ KOYUN! 12 ile SARI KOD uyarısı! Sel, su baskını, yıldırım düşmesi, çatı uçması, sağanak...

Türkiye'nin farklı bölgelerinde gerçekleşecek olan hava durumu değişiklikleri, 6-8 Mayıs 2023 tarihleri arasında dikkat çekiyor. Yapılan tahminlere göre, Marmara ve Ege bölgeleri başta olmak üzere İç ve Batı Akdeniz ile Zonguldak, Düzce, Bolu, Eskişehir ve Konya çevrelerinde sağanak yağışlar etkili olacak. Vatandaşlar, mevcut hava durumu raporlarını takip ederek önlem almak ve seyahat planlarını gözden geçirmek konusunda bilinçli olmalıdır.

takvim.com.tr
06.05.2023 12:13 - Son Güncelleme: 06.05.2023 12:13
6,7,8 Mayıs 2023 HAVA DURUMU raporu! YAZLIKLARI GERİ KOYUN! 12 ile SARI KOD uyarısı! Sel, su baskını, yıldırım düşmesi, çatı uçması, sağanak...

AKOM ve Meteoroloji'den gelen oraj uyarılarından sonra hava durumu hakkında araştırmalar hızlandı.Meteoroloji bugün beklenen yağışlar nedeniyle 12 kente sarı kodlu uyarıda bulundu. Bahar ayının gelmesiyle birkaç gün güneşli ilerleyen havaların ardından yağmur tekrar kendini gösterdi. İşte 6,7,8 Mayıs güncel hav durumu raporu....

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6,7,8 Mayıs 2023 HAVA DURUMU raporu! YAZLIKLARI GERİ KOYUN! 12 ile SARI KOD uyarısı! Sel, su baskını, yıldırım düşmesi, çatı uçması, sağanak...

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, yarın saat 11.00'dan itibaren İzmir'in doğusundaki ilçeleri Kemalpaşa, Bayındır, Tire, Ödemiş, Kiraz ve Beydağ'da gök gürültülü, kuvvetli Sağanak yağmur beklendiği duyuruldu.

6,7,8 Mayıs 2023 HAVA DURUMU raporu! YAZLIKLARI GERİ KOYUN! 12 ile SARI KOD uyarısı! Sel, su baskını, yıldırım düşmesi, çatı uçması, sağanak...

Sağanağın sabah saatlerinden itibaren il genelinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağının tahmin edildiği belirtildi. Ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

6,7,8 Mayıs 2023 HAVA DURUMU raporu! YAZLIKLARI GERİ KOYUN! 12 ile SARI KOD uyarısı! Sel, su baskını, yıldırım düşmesi, çatı uçması, sağanak...

Sıcaklıkların batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

6,7,8 Mayıs 2023 HAVA DURUMU raporu! YAZLIKLARI GERİ KOYUN! 12 ile SARI KOD uyarısı! Sel, su baskını, yıldırım düşmesi, çatı uçması, sağanak...

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; İç Ege ve Göller Yöresi ile Çanakkale, Balıkesir ve Bursa çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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