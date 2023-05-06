6,7,8 Mayıs 2023 HAVA DURUMU raporu! YAZLIKLARI GERİ KOYUN! 12 ile SARI KOD uyarısı! Sel, su baskını, yıldırım düşmesi, çatı uçması, sağanak...
Türkiye'nin farklı bölgelerinde gerçekleşecek olan hava durumu değişiklikleri, 6-8 Mayıs 2023 tarihleri arasında dikkat çekiyor. Yapılan tahminlere göre, Marmara ve Ege bölgeleri başta olmak üzere İç ve Batı Akdeniz ile Zonguldak, Düzce, Bolu, Eskişehir ve Konya çevrelerinde sağanak yağışlar etkili olacak. Vatandaşlar, mevcut hava durumu raporlarını takip ederek önlem almak ve seyahat planlarını gözden geçirmek konusunda bilinçli olmalıdır.
06.05.2023 12:13 - Son Güncelleme: 06.05.2023 12:13
AKOM ve Meteoroloji'den gelen oraj uyarılarından sonra hava durumu hakkında araştırmalar hızlandı.Meteoroloji bugün beklenen yağışlar nedeniyle 12 kente sarı kodlu uyarıda bulundu. Bahar ayının gelmesiyle birkaç gün güneşli ilerleyen havaların ardından yağmur tekrar kendini gösterdi. İşte 6,7,8 Mayıs güncel hav durumu raporu....
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, yarın saat 11.00'dan itibaren İzmir'in doğusundaki ilçeleri Kemalpaşa, Bayındır, Tire, Ödemiş, Kiraz ve Beydağ'da gök gürültülü, kuvvetli Sağanak yağmur beklendiği duyuruldu.