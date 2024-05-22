Hakim ve Savcı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte isim isim tam liste...

1 Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) adli ve idari yargıdaki atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımladı.

2 Resmi Gazete'de yer alan atama kararıyla birlikte adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayları ile idari yargı hakim adaylarının Hakimler ve Savcılar Kurulunca 20 Mayıs tarihinde yapılan ad çekme sonucuna göre ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunun 13'üncü maddesi gereğince atamaları gerçekleştirildi.