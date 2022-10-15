SSK, Bağkur 1999-2008 sonrasına müjde! 9.000 yerine 5.400 gün primle ERKEN EMEKLİLİK fırsatı! 46,48,50,52 yaşla emeklilik FORMÜLÜ ortaya çıkı!
Daha az prim ödeyerek emekli olma şartları ortaya çıktı. Müjdeli haberi duyanlar konu hakkında araştırmalara başladı. Bağ-Kur'luların emekliliği için öngörülen prim ödeme gün sayısı SSK'lara oranla yüksek. EYT kanunu sonrası hem kadın hem erkeklerde emeklilik için en az 9.000 gün prim şartı bulunuyor. Çalışan milyonları ilgilendiren gelişme! Emekli olmak isteyenlere güzel haber geldi. Şartlar açıklandı, daha az prim ödeyerek emekli olmak mümkün. Bağ-Kur'luların emekliliği için öngörülen prim ödeme gün sayısı SSK'lara çok yüksek. Keza halk arasında EYT kanunu olarak bilinen 4447 sayılı Kanun öncesinde kadın için 20 tam yıl, erkek için 25 tam yıl prim ödemesi gerekmektedir. Belirtilen kanundan sonra ise hem kadın hem erkekler için normal koşullarda emeklilik için en az 9.000 gün prim şartı bulunmaktadır. Peki, erken emeklilik şartları neler? Erken emekli nasıl olunur? İşte merak edilenler...
Bağ-Kur'luların emekliliği için öngörülen prim ödeme gün sayısı SSK'lara oldukça yüksek olduğu biliniyor. EYT kanunu öncesinde kadın için 20 tam yıl, erkek için 25 tam yıl prim ödemesi gerekiyordu. Kanundan sonra ise hem kadın hem erkekler için normal koşullarda emeklilik için en az 9.000 gün prim şartı bulunmaktadır. Daha az primle emekli olma fırsatını duyanlar ise konu hakkında araştırmalara başladı. İşte merak edilen üm detaylar...
EYT ÖNCESİ DÖNEMDE
EYT öncesi dönemde kadın için 20 tam yıl, erkek için 25 tam yıl prim gün sayısı bulunmayan Bağ-Kur'lular ancak belirli bir yaşı doldurmakla emekli oluyorlardı. Buna göre kadın ise 50, erkek ise 55 yaş ve en az 15 tam yıl yani 5.400 gün primle emekli olabilmeleri söz konusudur. EYT Kanunu ile 5.400 gün prim şartı değiştirilmemiştir. Ancak belirtilen yaş koşulları kademeli olarak kadınlarda 6 yıl erkeklerde ise 3 yıla kadar artırılmıştır.
Buna göre 01/10/1999 tarihinde kadın ise 50, erkek ise 55 yaş ve en az 15 tam yıl için 2 yıldan daha fazla süre var ise kademeli geçiş süreci aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde uygulanmaktadır.
30/4/2008 TARİHİNDEN SONRA BAĞ-KUR'LU OLANLAR
İlk defa 30/4/2008 tarihinden sonra Bağ-Kur (4/1-b) sigortalısı olanların 5.400 gün primle emekli olabilmeleri için tekrar kademeli yaş koşulu getirilmiştir. Buna göre hem kadın hem erkekler için öngörülen yaş koşulu kademeli olarak 65'e kadar yükselmektedir.
Buna göre kadın için 58, erkek için 60 yaş ile 2036 yılından sonrası için getirilen kademeli yaş hadlerine 65 yaşını geçememek üzere 3 yıl eklenmesi durumunda, 5.400 prim ödeme gün sayısı üzerinden de aşağıdaki tabloda gösterilen şartlarla emeklilik (yaşlılık) aylığı bağlanabilecektir.
1999'DAKİ DEĞİŞİKLİK EMEKLİLİK KOŞULLARINI NASIL ETKİLEDİ?
1 Temmuz 1994'te ilk kez sigortalı olarak çalışmaya başlayan 1 Ocak 1972 doğumlu erkek işçi, çalışmaya başladığı dönemde yürürlükteki 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre 25 yıl sigortalılık süresini ve 5000 prim gününü tamamladığında emekli olabiliyordu. Yani bu işçi 25 yıllık sigortalılık süresini tamamladığı 1 Temmuz 2019'da 5000 prim günü varsa yaş koşulu aranmadığı için 47 yaşında emekli olabilecekti.
1999'daki değişikliğin ardından aynı işçi, çalışmaya ilk defa 1 Temmuz 1994'te başladığı için 25 yıl sigortalılık süresi, 55 yaş ve 5750 gün prim ödeme koşulunu yerine getirdiğinde emekli olabilme hakkı kazanabilir duruma geldi. Yani kanun değişikliği ile bu işçinin emekliliği 8 yıl ötelendiği gibi 750 gün de fazladan prim ödemesi istendi.