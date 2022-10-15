SSK, Bağkur 1999-2008 sonrasına müjde! 9.000 yerine 5.400 gün primle ERKEN EMEKLİLİK fırsatı! 46,48,50,52 yaşla emeklilik FORMÜLÜ ortaya çıkı!

EYT ÖNCESİ DÖNEMDE

EYT öncesi dönemde kadın için 20 tam yıl, erkek için 25 tam yıl prim gün sayısı bulunmayan Bağ-Kur'lular ancak belirli bir yaşı doldurmakla emekli oluyorlardı. Buna göre kadın ise 50, erkek ise 55 yaş ve en az 15 tam yıl yani 5.400 gün primle emekli olabilmeleri söz konusudur. EYT Kanunu ile 5.400 gün prim şartı değiştirilmemiştir. Ancak belirtilen yaş koşulları kademeli olarak kadınlarda 6 yıl erkeklerde ise 3 yıla kadar artırılmıştır.

Buna göre 01/10/1999 tarihinde kadın ise 50, erkek ise 55 yaş ve en az 15 tam yıl için 2 yıldan daha fazla süre var ise kademeli geçiş süreci aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde uygulanmaktadır.