Kova Dolunayı burç kayırıyor! Sadece bu üçünün yüzü gülecek! Aşk, para, şans kapınızda! Diğer burçlarda tık yok...
Dolunayın burçlara olan etkileri oldukça merak ediliyor. Kova dolunayı ile birlikte sadece 3 burçta yeni değişimler meydana geleceği belirtildi. Uzman astrologlar tarafından yapılan yorumları sizler için derledik. İşte koca dolunayının burçlara etkileri ve konu hakkında merak edilenler...
Kova burcu ilericilikle, başkaldırı, entelektüellik, bilgi, bilginin işlenmesi, zincir kıran niteliklere sahip bir burçtur ve bu 15 günlük dönemin konuları da bu olacak. Fakat an derecesi oldukça fazla gezegen etkileşimine sahip. An derecesine görünen en önemli açı Satürn kavuşumu. Bu da bu kova konularına, yani hayatımızda ileriye gitmek istediğimiz konulara bir engel, bir yavaşlama, bir sorumluluk fakat bir o kadar da ihtiras, odak ve disiplin getirecek.Peki, kova dolunayı etkileri neler? İşte kova dolunayının tüm burçlara etkileri ve konu hakkında detaylar...
TERAZİ BURCUNU AŞK BEKLİYOR
Flörtler, varsa çocuklar, yaratıcılık ile ilgili konular, eğlence konuları bu dönemde ön plana çıkacak. Yeni başlangıçlar söz konusu fakat bu konularla ilgili birtakım engeller ve gerginlikler de yaşanabilir. Özellikle borçlar para konuları ile ilgili bu dönemde gerginlikler mevcut.