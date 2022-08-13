Kova Dolunayı burç kayırıyor! Sadece bu üçünün yüzü gülecek! Aşk, para, şans kapınızda! Diğer burçlarda tık yok...

Kova burcu ilericilikle, başkaldırı, entelektüellik, bilgi, bilginin işlenmesi, zincir kıran niteliklere sahip bir burçtur ve bu 15 günlük dönemin konuları da bu olacak. Fakat an derecesi oldukça fazla gezegen etkileşimine sahip. An derecesine görünen en önemli açı Satürn kavuşumu. Bu da bu kova konularına, yani hayatımızda ileriye gitmek istediğimiz konulara bir engel, bir yavaşlama, bir sorumluluk fakat bir o kadar da ihtiras, odak ve disiplin getirecek.Peki, kova dolunayı etkileri neler? İşte kova dolunayının tüm burçlara etkileri ve konu hakkında detaylar...