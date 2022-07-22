SSK, Bağ-Kur, 4C emeklileri müjde! Maaş farkı ödemeleri başladı! Maaş farkı ÖDEME TAKVİMİ ve TABLOSU! O tarihte hesapta olacak!
Maaş farkları ile zamlı memur maaşları ve emekli ikramiyeleri bayram öncesinde hesaplara aktarılmıştı. SSK için maaş farkı ödemelerinin ne zaman yapılacağı ise merak ediliyordu. Peki, Maaş farkları ne zaman yatacak? Maaş farkları yattı mı? Maaş farkı ödemeleri ne zaman? İşte merak edilenler...
22.07.2022 13:04 - Son Güncelleme: 22.07.2022 13:04
DUL-YETİM AYLIĞI ORANA GÖRE HESAPLARA YATRILACAK
Bağ-Kur'dan dul ve yetim aylığı alanlar için de egrekli zam gerçekleşti. Dul ve yetim maaşı alanlara %42,35 zam yapıldı. En düşük emekli maaşı göz önünde bulundurulduğunda ise
-%50 dul ve yetim aylığı alanlar: 1.750 TL
-%75 dul ve yetim aylığı alanlar: 2.625 TL
-%25 dul ve yetim aylığı alanlar:875 TL alacak.
Bu hesaplamalara maaş farkları da dahil olacxak.