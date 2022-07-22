SSK, Bağ-Kur, 4C emeklileri müjde! Maaş farkı ödemeleri başladı! Maaş farkı ÖDEME TAKVİMİ ve TABLOSU! O tarihte hesapta olacak!

Haziran ayı enflasyon rakamları büyük bir ilgiyle bekleniyordu. Memura yapılan zam enflasyon oranının ardından %41,69 olarak belirlendi. Emekli zammı ise %42,35 oranında gerçekleşti. Bu hesaplara göre ise emekli maaşı 3.500 TL olarak belirlendi.